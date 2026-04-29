Що відбувається з експортом російської нафти?

Росії вдавалось протягом квітня утримати завантаження сирої нафти у своїх ключових західних портах. Для розуміння, вони відбувалися на рівні березня, повідомляє Reuters.

Водночас атаки дронів тривали. Завдяки їм, було обмежено постачання з портів Балтійського та Чорного морів протягом певного часу: кінця березня та початку квітня. Проте загальні обсяги поставок зрештою залишились на тому ж рівні.

Зауважимо, одні з найбільших атак були здійснені саме на порт Усть-Луга. За даними Reuters, українські дрони змогли зупинити експорт сирої нафти звідси на час з 25 березня по 7 квітня. Тобто, на майже 2 тижні.

Проблеми були й в інших знакових російських портів. Зокрема, йдеться про Новоросійськ.

Експорт та транзитні поставки нафти Urals, Siberian Light та сирої нафти KEBCO з портів Приморська, Усть-Луги та Новоросійська у квітні, включаючи перехідні обсяги з початкового графіка на березень та доповнення, оцінюються приблизно у 2,2 мільйона барелів на день. Це загалом відповідає переглянутим показникам за березень,

– вказують ринкові джерела.

Що буде з російською нафтою у травні?

Наразі ринок очікує, що у травні Росія зможе збільшити завантаження. Цьому сприятиме:

сезонний фактор – покращення погоди;

внутрішній надлишок сирої нафти.

Водночас існує ризик, що експорт таки буде зірвано. Це станеться, якщо Україна продовжить атакувати російську інфраструктуру.

