Що відбувається з експортом російської нафти?
Росії вдавалось протягом квітня утримати завантаження сирої нафти у своїх ключових західних портах. Для розуміння, вони відбувалися на рівні березня, повідомляє Reuters.
Водночас атаки дронів тривали. Завдяки їм, було обмежено постачання з портів Балтійського та Чорного морів протягом певного часу: кінця березня та початку квітня. Проте загальні обсяги поставок зрештою залишились на тому ж рівні.
Зауважимо, одні з найбільших атак були здійснені саме на порт Усть-Луга. За даними Reuters, українські дрони змогли зупинити експорт сирої нафти звідси на час з 25 березня по 7 квітня. Тобто, на майже 2 тижні.
Проблеми були й в інших знакових російських портів. Зокрема, йдеться про Новоросійськ.
Експорт та транзитні поставки нафти Urals, Siberian Light та сирої нафти KEBCO з портів Приморська, Усть-Луги та Новоросійська у квітні, включаючи перехідні обсяги з початкового графіка на березень та доповнення, оцінюються приблизно у 2,2 мільйона барелів на день. Це загалом відповідає переглянутим показникам за березень,
– вказують ринкові джерела.
Що буде з російською нафтою у травні?
Наразі ринок очікує, що у травні Росія зможе збільшити завантаження. Цьому сприятиме:
- сезонний фактор – покращення погоди;
- внутрішній надлишок сирої нафти.
Водночас існує ризик, що експорт таки буде зірвано. Це станеться, якщо Україна продовжить атакувати російську інфраструктуру.
Що ще важливо знати про російську нафту зараз?
Відновилось постачання російської нафти через "Дружбу" в Угорщину та Словаччину. Україна закінчила частково ремонт трубопроводу. Повне відновлення шляху триватиме дещо довше.
Росія вирішила зупинити транзит сирої нафти з Казахстану до Німеччини. Москва планує перенаправити цю сировину до інших точок призначення. Йдеться саме про нафту, що перекачується через "Дружбу". Реалізовуватиметься план з 1 травня 2026 року.