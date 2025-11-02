Від батарей до електрокарів: де в Україні є поклади металу, важливого для технологій
- В Україні є поклади важливого металу – кобальту, який зосереджений в Кіровоградській, Дніпропетровській областях, а також у Волинському та Приазовському мегаблоках.
- Запаси кобальту в Україні оцінюється у понад 8 тисяч тонн.
Кобальтові руди є важливими для сучасної промислової сфери. Їх широко застосовують як у виробництві акумуляторів, так і в авіаційному машинобудуванні. Найголовніше те, що в українських надрах є чимало перспективних ділянок з покладами цього металу.
Де є поклади кобальту?
Наразі відомо, що на території України кобальт не формує самостійних родовищ, однак цей метал трапляється переважно як супутній елемент у нікелевих рудах, передає 24 Канал з посиланням на організацію "Інститут Геології".
Читайте також На понад 100 тисяч барелів на добу: країни ОПЕК+ можуть збільшити видобуток нафти
У світі найбільша частка ресурсів кобальту розташована у тропічному поясі – в Австралії, на Кубі, Філіппінах, у Новій Каледонії та Індонезії.
А в Україні основна зона таких родовищ – це Середнє Побужжя (Кіровоградська область) та Середнє Придніпров'я (Дніпропетровська область), а також Волинський та Приазовський мегаблоки.
Відтак за даними одного з аналітичних довідників "Інтеграція в рамках асоціації: динаміка виконання угоди між Україною та ЄС", запаси кобальту можуть складати 26,7 мільйона тонн руди, або ж понад 8 тисяч тонн кобальту.
- Наразі перспективним є Прутівський рудопрояв, який розташований у Волинському блоці Українського щита.
- Також можна говорити про Каменський масив, що у північній частині Волинського блоку, де зона з вмістом кобальту до 0,145%.
- Також виявлені ресурси у Варварівському, Вільнохутірському, Грановському руднопроявах тощо (це Середнє Придніпров'я).
- Водночас найперспективнішими вважаються ділянки у межах Волинського, Інгульського та Приазовського мегаблоків.
Цікаво! Ще в 2018 році тодішній прем'єр-міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що на території України є найбагатші родовища кобальту та літію в Європі. Відтак Україна може стати світовим центром з виробництва батарей та електрокарів.
Які регіони України багаті на поклади золота?
Поклади золота на теренах України зосереджені в 3-х основних провінціях, а саме Український щит, Карпатська золотоносна провінція та Донбаська золоторудна провінція.
Наразі прогнозують, що запаси дорогоцінного металу можуть сягати до майже 3 тисяч тонн. Натомість найбільше покладів може бути в надрах регіону Український щит – 2 400 тонни.
Також Україна володіє близько 1% світових запасів титану. Йдеться про 8 мільйонів тонн цього металу. За іншими даними, запаси титану в Україні можуть сягати до 20% від світових обсягів.