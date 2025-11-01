Де найбільші запаси золота в Україні?
Водночас золоторудних районів на території цих провінцій – 6, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".
Читайте також Скільки вдасться виручити за золотий лом в кінці жовтня
Найбільші запаси золота такі:
- Український щит
На території цієї провінції є 6 основних родовищ:
- Сергіївське;
- Клинцівське;
- Майське;
- Юр'ївське;
- Золота Балка;
- Широка Балка.
Зверніть увагу! Йдеться саме про добре вивчені родовища.
- Карпатська золотоносна провінція
Тут знаходиться майже 15% від загальної кількості запасів України. Найвідомішим на цій території є – Мужіївське родовище.
- Донбаська золоторудна провінція
На території цієї провінції – приблизно 10% від загальних запасів. Потрібно зауважити, що це саме ті поклади, про які відомо зараз. Спеціалісти наголошують на необхідності подальших досліджень, адже потенціал України значно більший.
Який Україна має потенціал у золоторудній галузі?
Держгеонадра провели дослідження, згідно з якими загальні прогнозовані запаси золота в Україні сягають майже 3 тисячі тонн, розподіляються ці поклади так:
- "Український щит" – 2 400 тонн;
- Донбаська золоторудна провінція – 400 тонн;
- Карпатська золотоносна провінція – 55 тонн.
Зауважте! Йдеться сам про потенційні поклади.
Як змінювалась ціна золота у жовтні?
31 жовтня вартість золота складала – 4 009,24 долара за унцію. Цей метал дещо подешевшав після того, як Трамп та Сі домовились про подальшу співпрацю, повідомляє Reuters.
У жовтні рекорд вартості золота був встановлений 20 числа. Тоді ціна за унцію складала – 4 381,21 долара.