Де найбільші запаси золота в Україні?

Водночас золоторудних районів на території цих провінцій – 6, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".

Найбільші запаси золота такі:

Український щит

На території цієї провінції є 6 основних родовищ:

Сергіївське;

Клинцівське;

Майське;

Юр'ївське;

Золота Балка;

Широка Балка.

Зверніть увагу! Йдеться саме про добре вивчені родовища.

Карпатська золотоносна провінція

Тут знаходиться майже 15% від загальної кількості запасів України. Найвідомішим на цій території є – Мужіївське родовище.

Донбаська золоторудна провінція

На території цієї провінції – приблизно 10% від загальних запасів. Потрібно зауважити, що це саме ті поклади, про які відомо зараз. Спеціалісти наголошують на необхідності подальших досліджень, адже потенціал України значно більший.

Який Україна має потенціал у золоторудній галузі?

Держгеонадра провели дослідження, згідно з якими загальні прогнозовані запаси золота в Україні сягають майже 3 тисячі тонн, розподіляються ці поклади так:

"Український щит" – 2 400 тонн;

Донбаська золоторудна провінція – 400 тонн;

Карпатська золотоносна провінція – 55 тонн.

Зауважте! Йдеться сам про потенційні поклади.

