Де є поклади кобальту?

Наразі відомо, що на території України кобальт не формує самостійних родовищ, однак цей метал трапляється переважно як супутній елемент у нікелевих рудах, передає 24 Канал з посиланням на організацію "Інститут Геології".

У світі найбільша частка ресурсів кобальту розташована у тропічному поясі – в Австралії, на Кубі, Філіппінах, у Новій Каледонії та Індонезії.

А в Україні основна зона таких родовищ – це Середнє Побужжя (Кіровоградська область) та Середнє Придніпров'я (Дніпропетровська область), а також Волинський та Приазовський мегаблоки.

Відтак за даними одного з аналітичних довідників "Інтеграція в рамках асоціації: динаміка виконання угоди між Україною та ЄС", запаси кобальту можуть складати 26,7 мільйона тонн руди, або ж понад 8 тисяч тонн кобальту.

Наразі перспективним є Прутівський рудопрояв, який розташований у Волинському блоці Українського щита.

Також можна говорити про Каменський масив, що у північній частині Волинського блоку, де зона з вмістом кобальту до 0,145%.

Також виявлені ресурси у Варварівському, Вільнохутірському, Грановському руднопроявах тощо (це Середнє Придніпров'я).

Водночас найперспективнішими вважаються ділянки у межах Волинського, Інгульського та Приазовського мегаблоків.

Цікаво! Ще в 2018 році тодішній прем'єр-міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що на території України є найбагатші родовища кобальту та літію в Європі. Відтак Україна може стати світовим центром з виробництва батарей та електрокарів.

