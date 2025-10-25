Де добувають уран у світі?
Станом на 2024 рік, за даними Всесвітньої ядерної асоціації, після Казахстану другою країною з виробництва урану є Канада з показником у 14 309 тонн, а третьою – Намібія (7 333 тонн), передає 24 Канал.
Водночас Україна входить до країн із найбільшими урановими ресурсами. У 2024 році країна була в списку щодо виробництва урану на 11 сходинці – 288 тонн урану на рік.
- У 2022 році Україна мала видобувні ресурси урану, відповідно до публікації "Red Book" від IAEA – 185 400 тонн. А от обґрунтовані ресурси становлять 120 600 тонн.
- Майже всі ресурси урану знаходяться в родовищах Кіровоградського блоку в Дніпровському басейні Українського щита та потребують підземного видобутку в породах фундаменту.
- Видобуток урану почався в 1946 році під землею в Первомайському та Жовтих Водах, а в 1951 році уряд створив Східний гірничо-збагачувальний комбінат у Жовтих Водах для переробки руди.
Що відомо про уран: це природній радіоактивний метал, який зустрічається в земній корі. Однак найважливіший ізотоп для ядерної енергетики – уран-235 – збагачується штучно, підвищуючи його концентрацію.
Нагадуємо! Уран є основним елементом для виробництва ядерного палива. Також його використовують навіть в медицині (радіотерапія) та геології (ураново-торієве датування).
Чим багата Україна?
Україна має найбільші в Європі запаси залізних, титанових, марганцевих та уранових руд. Наприклад, найбільші поклади залізної руди зосереджені в Криворізькому басейні.
Також Україна володіє приблизно 1% світових запасів таких копалин як титан. Крім того, країна може мати потенційно до 20% світових запасів титану.
А у Кіровоградській області Полохівське родовище є одним із найбільших літієвих родовищ у Європі.