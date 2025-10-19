Чи багато титану в Україні?
Відомо, що Україна наразі володіє близько 1% світових запасів титану, а це десь 8 мільйонів тонн цього металу, передає 24 Канал з посиланням на Центр економічної стратегії.
- Річ у тім, що Україна до повномасштабного вторгнення у 2022 році забезпечувала 6% – 7% світового видобутку титанової руди та виробництва титанових концентратів.
- Як свідчать дані Геологічної служби США, у 2024 році виробництво титану в країні скоротилося – до 120 тисяч тонн ільменіту та 10 тисяч тонн рутилового концентрату.
- Наразі відомо, що найбільший виробник титану в Україні – Об'єднана гірничо-хімічна компанія (УГХК-Титан) – була приватизована за майже 4 мільярди гривень у 2024 році.
Цікаво, що в інтерв'ю РБК-Україна завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова розповіла, що в Україні насправді може бути набагато більше запасів титану, аніж 1%.
Йдеться про 20% від світових обсягів, що може зробити країну однією із ключових гравців щодо видобутку цього стратегічного металу.
Крім того, в Україні розвивається потужна індустрія видобутку будівельного каміння, зокрема рідкісних лабрадоритів.
Скільки в Україні корисних копалин?
За даними Forbes, станом на 2023 рік, сукупна вартість всіх корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. З них понад 70% припадає на копалини Донецької, Дніпропетровської та Луганської областей.
Цікаво, що за даними канадської фірми з оцінки геополітичних ризиків SecDev за 2022 рік Україна має ще більше копалин – їхня загальна вартість може сягати 26 трильйонів доларів.
Території із запасами енергоресурсів, металів та мінералів, що окуповані Росією на сьогодні, оцінюють у майже 12,5 трильйонів доларів.