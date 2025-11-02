От батарей до электрокаров: где в Украине есть залежи металла, важного для технологий
- В Украине есть залежи важного металла – кобальта, который сосредоточен в Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в Волынском и Приазовском мегаблоках.
- Запасы кобальта в Украине оценивается в более 8 тысяч тонн.
Кобальтовые руды являются важными для современной промышленной сферы. Их широко применяют как в производстве аккумуляторов, так и в авиационном машиностроении. Самое главное то, что в украинских недрах есть немало перспективных участков с залежами этого металла.
Где есть залежи кобальта?
Известно, что на территории Украины кобальт не формирует самостоятельных месторождений, однако этот металл встречается преимущественно как сопутствующий элемент в никелевых рудах, передает 24 Канал со ссылкой на организацию "Институт Геологии".
Читайте также Более чем на 100 тысяч баррелей в сутки: страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти
В мире наибольшая доля ресурсов кобальта расположена в тропическом поясе – в Австралии, на Кубе, Филиппинах, в Новой Каледонии и Индонезии.
А в Украине основная зона таких месторождений – это Среднее Побужье (Кировоградская область) и Среднее Приднепровье (Днепропетровская область), а также Волынский и Приазовский мегаблоки.
Поэтому по данным одного из аналитических справочников "Интеграция в рамках ассоциации: динамика выполнения соглашения между Украиной и ЕС", запасы кобальта могут составлять 26,7 миллиона тонн руды, или более 8 тысяч тонн кобальта.
- Сейчас перспективным является Прутовское рудопроявление, которое расположено в Волынском блоке Украинского щита.
- Также можно говорить о Каменском массиве, что в северной части Волынского блока, где зона с содержанием кобальта до 0,145%.
- Также обнаружены ресурсы в Варваровском, Вольнохуторском, Грановском руднопроявлениях и т.д. (это Среднее Приднепровье).
- В то же время перспективными считаются участки в пределах Волынского, Ингульского и Приазовского мегаблоков.
Интересно! Еще в 2018 году тогдашний премьер-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что на территории Украины есть самые богатые месторождения кобальта и лития в Европе. Поэтому Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров.
Какие регионы Украины богаты залежами золота?
Залежи золота на территории Украины сосредоточены в 3-х основных провинциях, а именно Украинский щит, Карпатская золотоносная провинция и Донбасская золоторудная провинция.
Сейчас прогнозируют, что запасы драгоценного металла могут достигать почти 3 тысяч тонн. Зато больше всего залежей может быть в недрах региона Украинский щит – 2 400 тонн.
Также Украина владеет около 1% мировых запасов титана. Речь идет о 8 миллионах тонн этого металла. По другим данным, запасы титана в Украине могут достигать до 20% от мировых объемов.