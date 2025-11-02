Где есть залежи кобальта?

Известно, что на территории Украины кобальт не формирует самостоятельных месторождений, однако этот металл встречается преимущественно как сопутствующий элемент в никелевых рудах, передает 24 Канал со ссылкой на организацию "Институт Геологии".

Читайте также Более чем на 100 тысяч баррелей в сутки: страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти

В мире наибольшая доля ресурсов кобальта расположена в тропическом поясе – в Австралии, на Кубе, Филиппинах, в Новой Каледонии и Индонезии.

А в Украине основная зона таких месторождений – это Среднее Побужье (Кировоградская область) и Среднее Приднепровье (Днепропетровская область), а также Волынский и Приазовский мегаблоки.

Поэтому по данным одного из аналитических справочников "Интеграция в рамках ассоциации: динамика выполнения соглашения между Украиной и ЕС", запасы кобальта могут составлять 26,7 миллиона тонн руды, или более 8 тысяч тонн кобальта.

Сейчас перспективным является Прутовское рудопроявление, которое расположено в Волынском блоке Украинского щита.

Также можно говорить о Каменском массиве, что в северной части Волынского блока, где зона с содержанием кобальта до 0,145%.

Также обнаружены ресурсы в Варваровском, Вольнохуторском, Грановском руднопроявлениях и т.д. (это Среднее Приднепровье).

В то же время перспективными считаются участки в пределах Волынского, Ингульского и Приазовского мегаблоков.

Интересно! Еще в 2018 году тогдашний премьер-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что на территории Украины есть самые богатые месторождения кобальта и лития в Европе. Поэтому Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров.

Какие регионы Украины богаты залежами золота?