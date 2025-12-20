Чи є в Арктиці рідкоземельні елементи?
Відповідно до аналітичного звіту від Oxford Energy, Арктика загалом забезпечує менш як 5% глобального постачання рідкоземельних елементів, передає 24 Канал.
Читайте також Важливий метал знижується в ціні: без нього не працює промисловість
Ця частка демонструє лише розвинені чи частково розроблені запаси в регіоні. Попри величезні географічні площі, реальні підтверджені запаси наразі невідомі.
Один із найвідоміших арктичних проєктів щодо рідкоземельних ресурсів є родовище Кванеф'єльд, що в Гренландії. Оцінка ресурсів сягає десь приблизно мільярда тонн руди, які можуть містити рідкоземельні елементи.
- Цікаво, що у 2017 році Геологічна служба США (USGS) оприлюднила документ, де зазначила, що на дні Арктичного океану було знайдено унікальні залізо-манґанові відклади, що мають нетиповий мінеральний склад й містять високі концентрації рідкісного металу – скандію, якого наразі немає в комерційних наземних родовищах у світі.
- А за даними аналітичного центру IFRI, станом на 2019 рік, ресурси рідкісноземельних елементів Арктики оцінюються в 126,76 мільйона метричних тонн, що може дати регіону ключову роль. Річ у тім, що з такими оціночними ресурсами Арктика може мати другий за величиною потенціал рідкоземельних елементів у світі.
Яке місце займає Росія щодо запасів рідкоземельних металів?
Геологічна служба США у своїх зведеннях щодо мінерально-сировинних ресурсів, станом на 2023 рік, повідомила, що Росія може володіти приблизно 12 мільйонами метричних тонн ідентифікованих запасів рідкоземельних матеріалів, що становить приблизно 12% світових запасів, передає Discovery Alert.
А російські офіційні, як-от Міністерство природних ресурсів, повідомляють, що в країні є щонайменше 15 типів рідкоземельних металів і загальні доведені запаси можуть перевищувати 28 мільйонів тонн. Однак лише менш як 2% цих запасів наразі розробляються.
Загалом запаси цих ресурсів робить Росію значним гравцем на світових ринках. Втім важливо не лише володіти сировиною, але й мати можливості переробки цих ресурсів.
Хто контролює арктичні ресурси?
Наразі російські приарктичні запаси рідкоземельних елементів, нафти та газу зосереджені в руках 3-х ключових осіб, а саме Сергія Кірієнка, Ігоря Сєчіна та Кирила Дмитрієва. Таким чином, всі важливі ресурси перебувають під особистим впливом чиновників Росії.
Наразі арктичний регіон забезпечує Росії близько 10% ВВП країни: там видобувають 18% нафти, 90% природного газу, а також 100% алмазів та понад 90% нікелю й кобальту. А ще на цій території видобувають приблизно 60% всієї міді Росії. Крім того, на цій території виробляється приблизно 60% всієї міді Росії.
Зараз Москва активно просуває так званий проєкт "Північного морського шляху" для того, щоб створити альтернативний маршрут між Європою та Азією через Арктику.
Росія намагається також максимально ефективно використовувати свої приарктичні запаси рідкоземельних елементів, втім стикається з економічними та політичними складнощами. Фактичний контроль та юридичне оформлення цих ресурсів залишається ключовим викликом.