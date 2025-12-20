Чи є в Арктиці рідкоземельні елементи?

Відповідно до аналітичного звіту від Oxford Energy, Арктика загалом забезпечує менш як 5% глобального постачання рідкоземельних елементів, передає 24 Канал.

Ця частка демонструє лише розвинені чи частково розроблені запаси в регіоні. Попри величезні географічні площі, реальні підтверджені запаси наразі невідомі.

Один із найвідоміших арктичних проєктів щодо рідкоземельних ресурсів є родовище Кванеф'єльд, що в Гренландії. Оцінка ресурсів сягає десь приблизно мільярда тонн руди, які можуть містити рідкоземельні елементи.

Цікаво, що у 2017 році Геологічна служба США (USGS) оприлюднила документ, де зазначила, що на дні Арктичного океану було знайдено унікальні залізо-манґанові відклади, що мають нетиповий мінеральний склад й містять високі концентрації рідкісного металу – скандію, якого наразі немає в комерційних наземних родовищах у світі.

А за даними аналітичного центру IFRI, станом на 2019 рік, ресурси рідкісноземельних елементів Арктики оцінюються в 126,76 мільйона метричних тонн, що може дати регіону ключову роль. Річ у тім, що з такими оціночними ресурсами Арктика може мати другий за величиною потенціал рідкоземельних елементів у світі.

Яке місце займає Росія щодо запасів рідкоземельних металів?

Геологічна служба США у своїх зведеннях щодо мінерально-сировинних ресурсів, станом на 2023 рік, повідомила, що Росія може володіти приблизно 12 мільйонами метричних тонн ідентифікованих запасів рідкоземельних матеріалів, що становить приблизно 12% світових запасів, передає Discovery Alert.

А російські офіційні, як-от Міністерство природних ресурсів, повідомляють, що в країні є щонайменше 15 типів рідкоземельних металів і загальні доведені запаси можуть перевищувати 28 мільйонів тонн. Однак лише менш як 2% цих запасів наразі розробляються.

Загалом запаси цих ресурсів робить Росію значним гравцем на світових ринках. Втім важливо не лише володіти сировиною, але й мати можливості переробки цих ресурсів.

Хто контролює арктичні ресурси?