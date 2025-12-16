Що відбувається з ціною на мідь зараз?

Саме опубліковані дані вкажуть на те, що, імовірно, буде з ключовою ставкою в майбутньому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як відомо, сьогодні тримісячні ф'ючерси в Лондоні впали нижче 11 600 доларів за тонну. Особливо це відчутно на фоні їх зростання на 1% у понеділок.

Також на ціну міді впливають зараз:

ослаблення акцій та ризикових активів;

скорочення поставок, яке виникло на деяких найбільших шахтах світу;

очікування введення тарифу з боку адміністрації Трампа на рафінований метал (тобто, очищений від домішок до високого ступеня чистоти).

Очікування щодо майбутнього тарифу повинні утримувати ціну на мідь у США на рівні вищому за Лондонську біржу металургії та стимулювати накопичення запасів у США,

– вказують аналітики Goldman Sachs Group у своєму прогнозі.

Goldman Sachs Group змінила свій прогноз цін на мідь у 2026 році. Тепер вартість металу очікується вища. На ситуацію вплинуло те, що у першій половині наступного року вважається менш імовірним потенційне обмеження імпорту США, повідомляє Bloomberg.

Ці експерти змінили свій прогноз на 2026 рік так:

тепер у наступному році очікується ціна міді за тонну – 11 400 доларів;

раніше це значення прогнозувалось на рівні – 10 650 доларів.

Цікаво! Цьогоріч вартість міді за тонну зросла на майже третину. Якщо спиратись на теперішні тенденції, то цей метал очевидно перебуває на шляху до найсильнішого річного показника, якого не було з 2009 року.

