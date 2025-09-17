Що відомо про китайські рідкоземельні елементи?

Подібну інформацію повідомила Європейська торгова палата в Китаї, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

Організація, яка існує майже 25 років, відмовилася назвати компанію, яка зазнала збитків. Але зазначила, що інші члени досі не мають чіткого розуміння послідовного процесу отримання доступу до цих мінералів.

Рідкоземельні елементи – це категорія мінералів, критично важливих для широкого спектра продукції. За даними Геологічної служби США, у 2024 році Китай контролював понад 69% світового видобутку рідкоземельних металів і майже половину світових запасів.

Що робить Китай щодо експорту рідкоземельних елементів? З кінця минулого року Китай посилив обмеження на експорт рідкоземів, вимагаючи навіть підтвердження того, що вони не будуть використані у військових цілях. Після торгового перемир’я із США в середині травня Китай почав видавати одноразові експортні ліцензії. ECCC зазначила, що після пожвавлення видачі ліцензій у червні та липні її члени повідомляють про зростання труднощів з їх отриманням. Бізнес-група також наголосила, що самі ліцензії не гарантують стабільного доступу до рідкоземів, що посилює невизначеність для компаній.

Майже половина імпорту рідкоземів до ЄС минулого року надходила з Китаю, далі йшли Росія та Малайзія, – йдеться у матеріалі.

Важливо! Зростаючі обмеження доступу до рідкоземельних елементів стали новим викликом для міжнародного бізнесу на тлі торгових напружень із Китаєм.

Минулого тижня Американська торгова палата в Шанхаї повідомила, що її опитування у травні-червні показало рекордно низьку впевненість у перспективах на найближчі п’ять років. А майже половина респондентів (найбільша кількість за всю історію) перенаправили інвестиції, заплановані для Китаю, в інші регіони.

ECCC заявила, що планує зустрітися наступного тижня у Брюсселі з політиками ЄС, щоб поінформувати їх про ситуацію в бізнесі.

Палата закликала Пекін розглянути способи вирішення першопричин надвиробництва та надати приватному сектору більшу роль у ключових галузях, зокрема в охороні здоров’я, де державні структури традиційно мають знаний вплив,

– пише CNBC.

Керівництво Китаю планує зустріч в жовтні, щоб обговорити цілі на 2026-2030 роки. Пекін ухвалює подібні плани кожні п’ять років. 14-та версія, запущена у 2021 році, завершується наприкінці року, а 15-та стартує наступного.

Зверніть увагу! Європейські компанії уважно стежитимуть за цією зустріччю, адже Китай є другим за величиною торговельним партнером ЄС із товарообігом у 732 млрд євро у 2024 році.

