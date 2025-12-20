Есть ли в Арктике редкоземельные элементы?

Согласно аналитическому отчету от Oxford Energy, Арктика в целом обеспечивает менее 5% глобальных поставок редкоземельных элементов, передает 24 Канал.

Эта доля демонстрирует только развитые или частично разработанные запасы в регионе. Несмотря на огромные географические площади, реальные подтвержденные запасы пока неизвестны.

Один из самых известных арктических проектов по редкоземельным ресурсам является месторождение Кванефьельд, в Гренландии. Оценка ресурсов достигает где-то примерно миллиарда тонн руды, которые могут содержать редкоземельные элементы.

Интересно, что в 2017 году Геологическая служба США (USGS) обнародовала документ, где отметила, что на дне Арктического океана были найдены уникальные железо-марганцевые отложения, имеющие нетипичный минеральный состав и содержащие высокие концентрации редкого металла – скандия, которого пока нет в коммерческих наземных месторождениях в мире.

А по данным аналитического центра IFRI, по состоянию на 2019 год, ресурсы редкоземельных элементов Арктики оцениваются в 126,76 миллиона метрических тонн, что может дать региону ключевую роль. Дело в том, что с такими оценочными ресурсами Арктика может иметь второй по величине потенциал редкоземельных элементов в мире.

Какое место занимает Россия по запасам редкоземельных металлов?

Геологическая служба США в своих сводках по минерально-сырьевым ресурсам, по состоянию на 2023 год, сообщила, что Россия может обладать примерно 12 миллионами метрических тонн идентифицированных запасов редкоземельных материалов, что составляет примерно 12% мировых запасов, передает Discovery Alert.

А российские официальные, например Министерство природных ресурсов, сообщают, что в стране есть по меньшей мере 15 типов редкоземельных металлов и общие доказанные запасы могут превышать 28 миллионов тонн. Однако лишь менее 2% этих запасов пока разрабатываются.

В целом запасы этих ресурсов делает Россию значительным игроком на мировых рынках. Впрочем, важно не только владеть сырьем, но и иметь возможности переработки этих ресурсов.

Кто контролирует арктические ресурсы?