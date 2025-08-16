Скільки в Україні тонн корисних копалин?

За даними Forbes, загальна вартість корисних копалин в Україні станом на 2023 рік оцінювалося на рівні майже 15 трильйонів доларів, передає 24 Канал.

Читайте також Нескінченне багатство: які країни мають найбільші запаси рідкісних металів

Натомість загальний обсяг запасів корисних копалин складав 111 мільярдів тонн, де кам'яного вугілля найбільше (41,9 мільярда тонн). Натомість запаси граніту та іншого будівельного каміння складали 19,3 мільярда тонн, що друге у списку після вугілля.

Зверніть увагу! Ще на початку 2005 року розвідані запаси оцінювалися у 150 тисяч доларів на душу населення, а західні експерти давали оцінку у понад 200 тисяч доларів на душу. Тобто сукупна оцінка тоді могла складати від 7 до 10 трильйонів доларів.

Які області мають найбільше запасів копалин?

Традиційно, Донецька область є центром вугільної промисловості в Україні. Станом на 2023 рік, вартість всіх запасів ресурсів в області була найвищою поміж усіх інших – 3,8 трильйона доларів.

Друге місце займала Дніпропетровська область з 3,5 трильйонами доларів, а третє – Луганська область (3,2 трильйона доларів).

Цікаво! Найменше корисних копалин мають 3 області: Чернівецька, Одеська та Херсонська. Тут сума запасів становить менш як 10 мільярдів доларів.