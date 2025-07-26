У якій області найбільше корисних копалин?

Найбагатшою на корисні копалини областю України є Донецьк. Її надра містять найбільшу кількість ресурсів в Україні, вартість яких оцінюється у вражаючу суму – 3,8 трильйона доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Слідом за Донецькою областю йде Дніпропетровська, з приблизною вартістю корисних копалин у 3,5 трильйона доларів, та Луганська, поклади якої оцінюють у 3,2 трильйона доларів.

Разом ці три східні області концентрують понад 70% від загальної вартості всіх розвіданих корисних копалин в Україні, яка, за оцінками експертів, сягає 14,8 трильйона доларів.

Які корисні копалини формують багатство цих регіонів?

Кам'яне вугілля становить близько 62% від загальної вартості всіх корисних копалин, а залізна руда складає приблизно 14%. Найбільші поклади зосереджені в Криворізькому залізорудному басейні на Дніпропетровщині.

Важливо! Донбас, що охоплює Донецьку та Луганську області, історично є головним вугільним басейном України.

В надрах Донецької та прилеглих областей також знаходяться значні поклади:

кам'яної солі;

ртутних руд (кіноварі);

доломіту;

вапняків;

мергелів;

рідкісноземельних металів, зокрема літію.

Примітно! Шевченківське родовище літієвих руд у Донецькій області є одним з найбільших в Україні.

Варто зазначити, що значна частина цих багатств наразі знаходиться на тимчасово окупованих територіях, що ускладнює їх видобуток та використання на користь економіки України.