Скільки корисних копалин України

Загалом в надрах України виявили приблизно 20 тисяч родовищ і проявів 117 видів корисних копалин. При цьому вартість корисних копалин в Україні оцінюють у трильйони доларів, пише 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Для розуміння, в Україні є родовища з такими ресурсами, як нафта, газ, вугілля, торф, уран, залізо, марганець, , титан, алюміній,мідь, цинк, свинець, золото, срібло, ртуть та багато інших.

Цікаво! Золото та мідь в останні роки зафіксували численні рекорди на ринку. Наприклад, наприкінці березня 2025 року ціна на мідь зросла до історичного рекорду. Метал подорожчав до 5,22 долара за фунт (453,59 грама). Тоді як ціна золота встановила новий рекорд на ринку 16 квітня, перетнувши бар'єр в 3300 доларів за унцію.

Видання Forbes оцінило запаси корисних копалин в Україні в 14,8 трильйона доларів. Найбільше ресурсів зосереджено в трьох регіонах України:

Донецька область;

Дніпропетровська область;

Луганська область.

У вище згаданих регіонах зберігається понад 70% загальної суми. У виданні додають, що держава досить давно підраховувала вартість українських ресурсів. Зокрема, на початку 2005 року ро­звідані запаси оцінювалися 150 тисяч доларів на особу, згідно з даними в урядових документах. Тоді як західні експерти вважали, що йшлося про більше ніж 200 тисяч доларів на особу, що відповідало сукупній оцінці 7 – 10 трильйонів доларів.