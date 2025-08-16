Сколько в Украине тонн полезных ископаемых?

По данным Forbes, общая стоимость полезных ископаемых в Украине по состоянию на 2023 год оценивалась на уровне почти 15 триллионов долларов, передает 24 Канал.

Зато общий объем запасов полезных ископаемых составлял 111 миллиардов тонн, где каменного угля больше всего (41,9 миллиарда тонн). Зато запасы гранита и других строительных камней составляли 19,3 миллиарда тонн, что второе в списке после угля.

Обратите внимание! Еще в начале 2005 года разведанные запасы оценивались в 150 тысяч долларов на душу населения, а западные эксперты давали оценку в более 200 тысяч долларов на душу. То есть совокупная оценка тогда могла составлять от 7 до 10 триллионов долларов.

Какие области имеют больше всего запасов ископаемых?

Традиционно, Донецкая область является центром угольной промышленности в Украине. По состоянию на 2023 год, стоимость всех запасов ресурсов в области была самой высокой среди всех других – 3,8 триллиона долларов.

Второе место занимала Днепропетровская область с 3,5 триллионами долларов, а третье – Луганская область (3,2 триллиона долларов).

Интересно! Меньше всего полезных ископаемых имеют 3 области: Черновицкая, Одесская и Херсонская. Здесь сумма запасов составляет менее 10 миллиардов долларов.