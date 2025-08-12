Яка країна має найбільші запаси рідкісноземельних металів?

Китай має найбільші у світі запаси рідкісноземельних металів – 44 мільйони тонн. У 2024 році він з великим відривом посів перше місце за їх видобутком, виробивши 270 тисяч тонн, пише 24 Канал з посиланням на Nasdaq.

Дивіться також Закрилась одна з найбільших шахт літію: які ціни на рідкісноземельні метали

Китай вже кілька років веде боротьбу з незаконним видобутком, закриваючи нелегальні шахти, а також обмежуючи обсяги видобутку та експорту. Поступово ці обмеження пом'якшувалися, і в останні роки квоти на видобуток кілька разів підвищувалися.

Цікаво! Попри лідерство, країна продовжує приділяти увагу збереженню та нарощуванню внутрішніх резервів. У 2012 році влада оголосила про скорочення запасів, а у 2016-му – про плани збільшити їх, створивши як комерційні, так і державні резерви.

Торгове протистояння Китаю і США поширюється і на сферу рідкісноземельних металів, що особливо важливо для світового ринку електромобілів і високих технологій.

При цьому в останні роки Китай збільшив імпорт важких рідкісноземельних металів з М'янми, видобуток яких завдає серйозної шкоди гірським районам на кордоні з Китаєм.

Яка країна на другому місці за запасами рідкісноземельних металів?

Бразилія має другі за величиною у світі запаси рідкісноземельних металів – 21 мільйон тонн.

У 2024 році країна ще не входила до числа великих виробників, проте ситуація змінюється: компанія Serra Verde приступила до першої фази комерційного видобутку на родовищі Пела-Ема в штаті Гояс в кінці 2024 року.

Що таке Пела-Ема?

Пела-Ема – одне з найбільших родовищ іонної глини у світі. Воно забезпечуватиме виробництво чотирьох ключових магнітних рідкісноземельних елементів: неодиму, празеодиму, тербію і диспрозію. Це буде єдине підприємство за межами Китаю, яке випускає всі чотири елементи.

До 2026 року планується щорічний випуск близько 5 тисяч тонн оксидів рідкісноземельних металів.

Яка країна на третьому місці за запасами рідкісноземельних металів?

В Індії запаси рідкісноземельних металів оцінюються в 6,9 мільйона тонн. Майже 35% світових родовищ прибережних і піщаних мінералів, які є важливими джерелами рідкісноземельних металів, знаходяться в Індії.

Цікаво! У 2024 році країна виробила близько 2,9 тисячі тонн рідкісноземельних металів.

У жовтні 2024 року індійська інжинірингова та закупівельна компанія Trafalgar оголосила про плани будівництва першого в країні підприємства з виробництва рідкісноземельних металів, сплавів і магнітів.