Яка вартість золотого лому 22 грудня 2025?

Ціна на золотий лом залежить також і від проби, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Такого ще не було: вартість російської нафти встановлює нові "рекорди"

Зверніть увагу! За допомогою проби можна зрозуміти частку чистого металу у складі. Для цього необхідно вказане значення розділити на 10. Наприклад, якщо на золотому виробі написано 750, там – 75% чистого золота, а інше – домішки.

Закупівельні ціни на золотий лом, за даними НБУ, сьогодні такі:

для виробів, які мають 333 пробу – 1 917,64 гривні за грам;

що мають 375 пробу – 2 159,51 гривні за грам;

500 пробу – 2 879,35 гривні за грам;

583 пробу – 3 357,32 гривні за грам;

585 пробу – 3 368,83 гривні за грам;

750 пробу – 4 319,02 гривні за грам;

900 пробу – 5 182,82 гривні за грам;

999 пробу – 5 752,93 гривні за грам.

Як змінились ціни на банківське золото 22 грудня?

Закупівельні ціни на банківський метал теж відкоригували. Як повідомляє Нацбанк, сьогодні вони такі:

5 816,86 гривні за грам – це ціна банківського золота найвищої категорії;

5 799,41 гривні за грам – вартість золота, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;

5 758,69 гривні за грам – ціна золота, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.

Яка ціна золота на світовому ринку сьогодні?