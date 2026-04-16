Що відомо про найдорожчу у світі монету?

Щоправда, "артефакт" міг і не дістатися наших днів, пише CNN. Це одна з останніх золотих монет, викарбуваних для обігу в США.

Дивіться також Пальмова гілка, фонтан і палітра: що означають спеціальні символи на гривнях

Монета номіналом 20 доларів – зі Свободою на аверсі та орлом у польоті на реверсі – у грошовий обіг так і не потрапила.

Після відмови США від золотого стандарту майже весь наклад відкликали та переплавили. Однак кільком екземплярам вдалося "вислизнути", а вже в 1944 році Секретна служба США заявила – знайдені в колекціонерів одиниці вважатимуть викраденими.

А от продана на аукціоні у 2021 році монета є єдиною, якою приватна особа може володіти на законних підставах, щоправда після судової тяганини колишнього власника з мінфіном.



Найдорожча монета у світі – Double Eagle 1933 / Фото Sotheby's

За даними Reuters, продавцем "Подвійного орла" був дизайнер взуття Стюарт Вайцман, який сам придбав монету у 2002 році за 7,6 мільйона доларів.

Натомість покупець побажав залишитися анонімним. Однак тепер екземпляр пішов з молотка за 18,9 мільйона доларів, хоча очікування були "скромнішими" – від 10 до 15 мільйонів доларів.

Цікаво! За словами Стюарта Вайцмана, він колекціонує марки та монети з дитинства. Чоловік пообіцяв використати кошти для фінансування своїх благодійних проєктів, зокрема медичних досліджень, школи дизайну та єврейського музею в Мадриді.

Інші цікаві факти про гроші: