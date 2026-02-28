Навіщо потрібна "нульова" банкнота?

Купюру номіналом 0 рупій не приймають у крамницях, але вона працює у зовсім іншій "касовій зоні". Деталі розповів The Economist.

Дивіться також Українцям час перевірити свою "заначку": яких доларів і євро варто уникати

Повернувшись на батьківщину, індійський професор фізики з Університету Меріленду Мохан Бхагат зіткнувся з численними випадками корупції. Тож науковець вигадав незвичайний спосіб, аби "ввічливо" відмовляти надокучливим чиновникам.

Згодом президент неурядової організації 5th Pillar Віджай Ананд вирішив, що ця ідея може спрацювати в широкому масштабі. Він надрукував 25 тисяч купюр номіналом 0 рупій і розповсюдив їх, щоб мобілізувати опозицію.

Ініціатива прижилася – станом на 2010 рік активісти роздали близько мільйона екземплярів, а до 2014 року – понад 2,5 мільйона.

Банкнота не є законним платіжним засобом. Папірець імітує купюру в 50 рупій із зображенням Ганді лише з однієї сторони, аби не порушувати законодавства щодо підробки грошей.



Який вигляд має купюра номіналом 0 рупій / Фото 5th Pillar

Для громадян Індії навіть отримання таких базових послуг як водійське посвідчення чи свідоцтво про народження вимагає "прихованих платежів". І до введення в обіг "нульових" банкнот чиновники рідко стикалися з опором простих людей, йдеться в матеріалі The World Economic Forum.

У штаті Таміл-Наду один із них був настільки вражений отриманим папірцем, що повернув усі хабарі, які раніше вимагав за забезпечення села електроенергією. Інший приголомшений посадовець запропонував жінці похилого віку випити чаю, а після – затвердив позику, щоб її онука могла вступити до коледжу.

Купюра стала симвором протидії харабництву, тож тепер деякі чиновники навіть гордо виставляють її в кабінетах, аби засвідчити власну совісність.

Інші цікаві факти про іноземні гроші: