Що важливо знати про різновид 4ВАм?

Ця копійка карбувалась на Луганському верстатобудівному заводі англійськими штемпелями, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

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Саме через англійський чекан, нумізмати називають такий вид – "Англічанка". Цікаво, що пуансони для карбування перших українських монет виготовлялись саме у Великій Британії.

Довідка: Пуансон це – сталевий штемпель або клеймо. Там нанесено рельєфне зображення.

Рідкісний вид 4ВАм виник через помилку. Українські фахівці відправили неправильний ескіз. Відповідно, британці виготовили не той пуансон. При карбуванні він дав зворотний ефект, тобто:

тризуб вдавлений;

а щит випуклий.



Як виглядають 10 копійок різновиду 4ВАм / Скриншот "Монети-ягідки"

Оскільки на Луганському верстатобудівному заводі терміново потрібно було налаштовувати верстати для карбування монет, а іншого інструменту не було, вирішили пробний тираж зробити пуансонами з браком,

– зазначає ресурс.

Зауважимо, у книзі Люлько "ЛВЗ – перший монетний двір України" вказано, що всі браковані монети мали відправити на карантин. Згодом їм планували переплавити. Саме тому, джерела походження цих 10 копійок досі викликають питання.

Яка ціна цієї монети?