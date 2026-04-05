Що означають символи на гривнях?

На купюрах є не лише звичні портрети та елементи захисту, а й чимало символів зі своїм змістом. Деталі розповідає 24 Канал.

Основний малюнок лицьової та зворотної сторони – це портрети відомих діячів і зображення будівель, повідомляє Нацбанк.

1 000 гривень – Володимир Вернадський та Президія Національної академії наук України, першим президентом якої він був.

– Володимир Вернадський та Президія Національної академії наук України, першим президентом якої він був. 500 гривень – філософ, поет, письменник, просвітник, педагог і музикант Григорій Сковорода та Києво-Могилянська академія.

– філософ, поет, письменник, просвітник, педагог і музикант Григорій Сковорода та Києво-Могилянська академія. 200 гривень – письменниця, перекладачка й культурна діячка Леся Українка та В'їзна вежа Луцького замку.

– письменниця, перекладачка й культурна діячка Леся Українка та В'їзна вежа Луцького замку. 100 гривень – поет, художник і мислитель Тарас Шевченко та Київський національний університет його імені.

– поет, художник і мислитель Тарас Шевченко та Київський національний університет його імені. 50 гривень – громадсько-політичний діяч Михайло Грушевський та будинок Української Центральної Ради, головою якої він був.

– громадсько-політичний діяч Михайло Грушевський та будинок Української Центральної Ради, головою якої він був. 20 гривень – письменник, критик, перекладач, журналіст, соціолог, етнограф, історик і філософ Іван Франко та Львівський оперний театр.

Які символічні елементи є на гривнях?

Однак на українських банкнотах є чимало менш помітних деталей, які легко пропустити. Це різні написи, символічні орнаменти та дрібні зображення, що мають не лише захисну функцію. Саме ці елементи часто розповідають більше про закладені в дизайн ідеї.

Наприклад, позаду театру на 20 гривнях видніється скульптура жінки, яка прикрашає фасад будівлі. Пальмова гілка над її головою – це символ нагороди людям, які присвятили себе мистецтву.



Зворотна сторона купюри 20 гривень / Фото Нацбанку

А от позаду Михайла Грушевського на 50 гривнях можна помітити цікаве зображення з козаком, яке відсилає нас до багатотомної "Історії України-Руси", автором якої був голова Центральної Ради.



Лицьова сторона купюри 50 гривень / Фото Нацбанку

Цікаво, що на 100 гривнях розміщено створений у 1840 – 1841 роках автопортрет молодого Тараса Шевченка. Ба більше, саме на художній спадок великого українця натякає нам SPARK-елемент.

Це зображення палітри, яке має кінематичний ефект – при зміні кута нахилу купюри можна побачити поступові переходи від золотистого кольору до зеленого.



Лицьова сторона купюри 100 гривень / Фото Нацбанку

Проте мало хто знає, що водограй позаду портрета на 500 гривнях відтворює одну з головних філософських ідей Григорія Сковороди – "нерівної рівності". Мислитель вважав, що Бог подібний до фонтана, який наповнює різноманітні посудини по їх місткості.

І хоч люди відрізняються здібностями та можливостями, кожен може повністю реалізуватися власною мірою. Це у відео розповів голова Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.



Лицьова сторона купюри 500 гривень / Фото Нацбанку

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк ввів у готівковий обіг модифіковані 200 гривень. У правій верхній частині на зворотному боці розмістили патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям Слава!"