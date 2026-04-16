Что известно о самой дорогой в мире монете?

Правда, "артефакт" мог и не добраться до наших дней, пишет CNN. Это одна из последних золотых монет, отчеканенных для обращения в США.

Монета номиналом 20 долларов – со Свободой на аверсе и орлом в полете на реверсе – в денежное обращение так и не попала.

После отказа США от золотого стандарта почти весь тираж отозвали и переплавили. Однако нескольким экземплярам удалось "ускользнуть", а уже в 1944 году Секретная служба США заявила – найденные у коллекционеров единицы будут считать похищенными.

А вот проданная на аукционе в 2021 году монета является единственной, которой частное лицо может владеть на законных основаниях, правда после судебной тяжбы бывшего владельца с минфином.



Самая дорогая монета в мире – Double Eagle 1933 / Фото Sotheby's

По данным Reuters, продавцом "Двойного орла" был дизайнер обуви Стюарт Вайцман, который сам приобрел монету в 2002 году за 7,6 миллиона долларов.

В свою очередь покупатель пожелал остаться анонимным. Однако теперь экземпляр ушел с молотка за 18,9 миллиона долларов, хотя ожидания были "скромнее" – от 10 до 15 миллионов долларов.

Интересно! По словам Стюарта Вайцмана, он коллекционирует марки и монеты с детства. Мужчина пообещал использовать средства для финансирования своих благотворительных проектов, в частности медицинских исследований, школы дизайна и еврейского музея в Мадриде.

