Чи використовують євро поза межами ЄС?

Деякі країни офіційно перейшли на євро навіть без вступу до союзу. Деталі повідомляє офіційний портал ЄС.

Переваги спільної валюти очевидні для тих, хто подорожує за кордон або робить покупки в інтернет-магазинах, де ціни можна легко порівняти, а ще уникнути витрат на обмін готівки.

Замінити свою національну валюту на євро можуть лише ті країни, що відповідають певним економічним і юридичним критеріям. Однак бути членом ЄС виявилося не обов'язковою вимогою.

Тож на підставі окремих особливих угод використовують євро як офіційну валюту деякі мікродержави, серед них:

Андорра,

Монако,

Сан-Марино,

Ватикан.

Ба більше, їм дозволено випускати обмежену кількість монет із власним дизайном, пише Євроцентробанк.

Цікаво! Косово і Чорногорія також запровадили євро, але односторонньо – без формальної валютної угоди з ЄС. До 2002 року вони використовували німецьку марку.

Що ще варто знати про обіг євро?