Своїми думками Робер Кійосакі поділився у твіттері. Цікаво, що його прогнози різко контрастують від поточної ситуації на біржі та в економіці США.

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Новий прогноз Роберта Кійосакі

Інвестор та автор прогнозує, що фондовий ринок може обвалитися, а економіка США зафіксує історичний спад. Зокрема, він додав, що не торгує акціями та облігаціями, оскільки прагне більше контролювати свій інвестиційний портфель. За його словами, надто багато факторів вказують на серйозний крах на фондовому ринку.

Якщо ваше майбутнє залежить від акцій та облігацій, то я раджу бути обережними й, можливо, зверніться за професійною порадою. Боюся настане депресія,

– наголосив Кійосакі.

Варто виокремити той факт, що Робер Кійосакі не вказав, чому він настільки переконаний, що на фондовий ринок та економіку США чекає спад.

Реальні показники

Цікаво, що оцінка поточної ситуації на фондовій біржі та стану економіки США різко відрізняються від актуальної динаміки в обох цих сферах. Індекс S&P 500 з початку 2023 року виріс на 17%, а Індекс Nasdaq Composite – на 35% за аналогічний період. Успіху другого індикатора сприяв був навколо штучного інтелекту. Адже багато хто очікує, що ця технологія допоможе корпораціям різко збільшити прибутки.

Цікаво! Економічна політика президента США та його адміністрація сприяла появі нового терміну. Йдеться про слово "Bidenomics", яке все частіше використовують і Білий дім, і світові ЗМІ.

Тоді як економіка США також демонструє досить сильні позиції. Перш за все інфляція у країні з першою економікою світу за останні 12 місяців впала з 9,1% до 3%. При цьому бажаний показник для цього індикатора від центрального банку становить 2%. На цьому фоні ринки все більше очікують, що Федеральний резерв змінить курс своєї монетарної політики.

Якщо центральний банк США реально почне знижувати ставку, то це сприятиме подорожчанню акцій та інших активів, а також зменшить ризик початку рецесії.