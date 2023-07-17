Своими мыслями Робер Кийосаки поделился в твиттере. Примечательно, что его прогнозы резко контрастируют от текущей ситуации на бирже и в экономике США.

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Новый прогноз Роберта Кийосаки

Инвестор и автор прогнозирует, что фондовый рынок может рухнуть, а экономика США зафиксирует исторический спад. В частности, он добавил, что не торгует акциями и облигациями, поскольку стремится больше контролировать свой инвестиционный портфель. По его словам, слишком много факторов указывают на серьезное крушение на фондовом рынке.

Если ваше будущее зависит от акций и облигаций, то советую быть осторожными и, возможно, обратитесь за профессиональным советом. Боюсь, наступит депрессия,

– подчеркнул Кийосаки.

Стоит выделить тот факт, что Робер Кийосаки не указал, почему он настолько убежден, что фондовый рынок и экономику США ждет спад.

Реальные показатели

Интересно, что оценка текущей ситуации на фондовой бирже и состояния экономики США резко отличается от актуальной динамики в обеих сферах. Индекс S&P 500 с начала 2023 года вырос на 17%, а Индекс Nasdaq Composite – на 35% за аналогичный период. Успеху второго индикатора способствовал было вокруг искусственного интеллекта. Ведь многие ожидают, что эта технология поможет корпорациям резко увеличить доходы.

Любопытно! Экономическая политика президента США и его администрация способствовала появлению нового термина. Речь идет о слове Bidenomics, которое все чаще используют и Белый дом, и мировые СМИ.

В то время как экономика США также демонстрирует достаточно сильные позиции. Прежде всего, инфляция в стране с первой экономикой. мира за последние 12 месяцев упала с 9,1% до 3%. При этом желаемый показатель для этого индикатора от центрального банка составляет 2%. На этом фоне рынки все больше ожидают, что Федеральный резерв сменит курс своей монетарной политики.

Если центральный банк США реально начнет снижать ставку, это будет способствовать удорожанию акций и других активов, а также уменьшит риск начала рецессии.