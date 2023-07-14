Йдеться про термін "Bidenomics", який виник через плани чинного лідера США Джозефа Байдена змінити економічний напрямок країни, пише 24 Канал. За даними The Guardian, йдеться про реалізацію державного фінансування та інвестицій в інфраструктуру та послуги, які сприяють створенню робочих місць та зростанню.

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У США виник новий економічний термін

На початку липня Джозеф Байден заявив під час виступу, що про цей термін написали різні видання – від The Wall Street Journal до Financial Times – проте він не впевнений, що його позиціювали, як комплімент. Водночас політик наголосив, що план працює не просто у великих містах, а по всій країні, згідно з пресрелізом Білого дому.

Водночас The New York Times вказує, що у Байдена присвоїли собі досить відчутне сповільнення зростання цін. Про це свідчить останній звіт про інфляцію. Варто також враховувати, що шанси знову перемогти у президентських виборах для Байдена, зокрема, залежать від рівня інфляції та чи зможе економіка США уникнути рецесії.

Крім того, в останні тижні Білий дім також почав використовувати новий термін для позначення поточної економічної повістки. Тоді як президент Байден наголошував, що ця політика утримує економіку країни на стійкому рівні, а також сприяє здоровій динаміці на ринку праці.

Економічна політика Байдена привернула увагу одного із найвідоміших та найуспішніших банкірів у США. Йдеться про Джеймі Дімона, який очолює JPMorgan Chase, пише CNN Business. За його словами, до цього плану варто ставитися обережно.

До теми! Джеймі Дімон недавно відвідував Китай, який на сьогодні є головним конкурентом США. Банкір закликав Вашингтон та Пекін почати реальну співпрацю для поліпшення відносин між двома найпотужнішими економіками світу.

Зокрема, у Байдена заявляли, що американці з середнім рівнем заробітків – це рушійна сила для успіху економіки США. Натомість банкір вважає, що він у цьому не впевнений. Крім того, Дімон додав, що йому важко визначити рівень успішності економічних зусиль Байдена та його команди.