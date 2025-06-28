Як відносини США та Китаю впливають на акції

Через прогрес у переговорах між США та Китаєм фондові індекси відкрилися на високому рівні, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Таким чином, азійські акції досягли найвищого рівня за понад 3 на початку торгів, а ф'ючерси на американські акції вказали на стабільний старт для акцій Уолл-стріт.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 (.STOXX) зріс на 0,8%. Крім того, запланований тижневий приріст на 1,1% – найкращий тиждень з середини травня.

Лондонський індекс FTSE 100 (.FTSE) зріс на 0,5%, а німецький індекс DAX (.GDAXI) зріс на 0,6%.

Індекс акцій MSCI World досяг нового рекордного максимуму та очікує тижневого зростання на 2,8% (.MIWD00000PUS).

Індекс S&P 500 загалом зріс лише на 4,4% цього року (.SPX) після нестабільної першої половини року.

Як пояснив Васілеос Гкіонакіс, старший економіст і стратег Aviva Investors, зараз потенційно відчувається певний оптимізм щодо деяких торговельних угод.