У червні 2023 року споживчі ціни у США зросли досить скромно. Ба більше, цей індикатор зафіксував найменший приріст у річному розрахунку за понад 2 роки.

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Важливі зміни у США, пов'язані з інфляцією

Інфляція у США продовжує спадати. Проте цих темпів наразі недостатньо для того, щоб Федеральний резерв змінив свою монетарну політику. Нагадаємо, що у липні очікують нового підвищення базової ставки. Нагадаємо, що у червні 2022 року інфляція злетіла до 9,1% річних, що було піковим показником за більше, ніж 40 років.

Водночас суттєво сповільнення базової інфляції спровокувало ралі на фондовому ринку, оскільки інвестори роблять ставку на те, що цикл найпотужнішого підвищення ключової ставки з 1980-х років, підходить до завершення.

Інфляція не померла. Але Федеральна резервна система США вперше отримала вверх у своїй боротьбі з інфляцією,

– заявив головний економіст у FWDBONDS.

Тоді як заступник головного економіста BMO Capital Markets повідомив, що вперше з початку кампанії з підвищення ставок "світло стабільності цін починає сяяти яскравіше в кінці тунелю". Також очікують, що інфляція продовжить спадати у наступні місяці.