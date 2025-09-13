Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Де знаходиться найглибша свердловина України: її глибина вражає
13 вересня, 18:05
3

Де знаходиться найглибша свердловина України: її глибина вражає

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Найглибша свердловина України на Семиренківському родовищі має глибину 6 750 метрів.
  • Ця свердловина, пробурена в 2016 році, забезпечує видобуток понад 100 тисяч кубометрів газу на добу.

Найглибша свердловина України розташовується на Семиренківському родовищі, яке знаходиться у Полтавській області. Зараз там видобувають газ.

Що відомо про цю свердловину?

Глибина цієї свердловини – 6 750 метрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Читайте також Продовжує дорожчати: як змінилась вартість золота за перші 2 тижні вересня

Зверніть увагу! Запланована глибина цієї свердловини – 7 050 метрів.

Прорубали цю свердловину ще у 2016 році. Завдяки цьому, Україна змогла вийти на стабільні промислові обсяги видобутку природного газу. Орієнтовний об'єм видобутку у цьому місці перевищує 100 тисяч кубічних метрів на добу.

 

Максим Тимченко

Генеральний директор ДТЕК

Глибоке буріння – це перспективні, але складні високотехнологічні проєкти. Інвестиції в кожну глибоку свердловину в 3 – 4 рази більше звичайного, при цьому ризики також вище. Але у глибокого буріння великий потенціал у частині інтенсивного нарощування видобутку газу в Україні.

Цікаво! Саме ця свердловина вважається найглибшою в Європі.

Що добувають в Україні?

  • В Україні добувають золото. Вважається, що потенційно в українських надрах зберігається 3 тисячі тонн цього дорогоцінного металу.

  • На українській території є багато рудних копалин. Зокрема, зараз Україна займає перше місце в Європі за запасами деяких видів руд, у тому числі: залізних, титанових та уранових.

  • Україна має орієнтовно 20 тисяч родовищ. Там добувається приблизно 117 видів корисних копалин. Загальні запаси оцінюються у 14,8 трильйона доларів.