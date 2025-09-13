Самая глубокая скважина Украины располагается на Семиренковском месторождении, которое находится в Полтавской области. Сейчас там добывают газ.

Что известно об этой скважине?

Глубина этой скважины – 6 750 метров, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Обратите внимание! Запланированная глубина этой скважины – 7 050 метров.

Прорубили эту скважину еще в 2016 году. Благодаря этому, Украина смогла выйти на стабильные промышленные объемы добычи природного газа. Ориентировочный объем добычи в этом месте превышает 100 тысяч кубических метров в сутки.

Максим Тимченко Генеральный директор ДТЭК Глубокое бурение – это перспективные, но сложные высокотехнологичные проекты. Инвестиции в каждую глубокую скважину в 3 – 4 раза больше обычного, при этом риски также выше. Но у глубокого бурения большой потенциал в части интенсивного наращивания добычи газа в Украине.

Интересно! Именно эта скважина считается самой глубокой в Европе.

Что добывают в Украине?