Где находится самая глубокая скважина Украины: ее глубина поражает
- Самая глубокая скважина Украины на Семиренковском месторождении имеет глубину 6 750 метров.
- Эта скважина, пробурена в 2016 году, обеспечивает добычу более 100 тысяч кубометров газа в сутки.
Самая глубокая скважина Украины располагается на Семиренковском месторождении, которое находится в Полтавской области. Сейчас там добывают газ.
Что известно об этой скважине?
Глубина этой скважины – 6 750 метров, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Обратите внимание! Запланированная глубина этой скважины – 7 050 метров.
Прорубили эту скважину еще в 2016 году. Благодаря этому, Украина смогла выйти на стабильные промышленные объемы добычи природного газа. Ориентировочный объем добычи в этом месте превышает 100 тысяч кубических метров в сутки.
Глубокое бурение – это перспективные, но сложные высокотехнологичные проекты. Инвестиции в каждую глубокую скважину в 3 – 4 раза больше обычного, при этом риски также выше. Но у глубокого бурения большой потенциал в части интенсивного наращивания добычи газа в Украине.
Интересно! Именно эта скважина считается самой глубокой в Европе.
Что добывают в Украине?
В Украине добывают золото. Считается, что потенциально в украинских недрах хранится 3 тысячи тонн этого драгоценного металла.
На украинской территории есть много рудных ископаемых. В частности, сейчас Украина занимает первое место в Европе по запасам некоторых видов руд, в том числе: железных, титановых и урановых.
Украина имеет ориентировочно 20 тысяч месторождений. Там добывается примерно 117 видов полезных ископаемых. Общие запасы оцениваются в 14,8 триллиона долларов.