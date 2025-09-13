Яка вартість банківського золота?

Вартість банківського золота залежить від його чистоти, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Закупівельні ціни, встановлені регулятором, залежно від типу золота такі:

  • Банківське золото має ціну – 4 756,93 гривні за грам.
  • Золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 4 742,66 гривні за грам.
  • А золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує уже – 4 709,36 гривні за грам.

Скільки зараз коштує золотий брухт?

Ціна золотого брухту залежить саме від проби:

  • 333 проба: 1 568,22 гривні за грам
  • 375 проба: 1 766,01 гривні за грам;
  • 500 проба: 2 354,68 гривні за грам;
  • 583 проба: 2 745,56 гривні за грам;
  • 585 проба: 2 754,98 гривні за грам;
  • 750 проба: 3 532,02 гривні за грам;
  • 900 проба: 4 238,42 гривні за грам;
  • 916 проба: 4 313,77 гривні за грам;
  • 958 проба: 4 511,57 гривні за грам;
  • 999 проба: 4 704,65 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на золото?

  • На початку тижня, 8 вересня – золото подорожчало до 3 622,07 доларів за унцію. Це був новий рекорд.

  • 9 вересня золото продовжило зростати в ціні. Максимальна вартість цього дорогоцінного металу сягнула – 3 659 доларів за унцію.

  • Вартість злитка золота залежить від його ваги. Також на кінцеву ціну впливають розцінки конкретно взятої фінустанови.

Для чого потрібно купувати золоті злитки?

Злитки з банківського металу це хороша інвестиція, яка дозволяє зберегти кошти. Зокрема, цей актив нівелює вплив інфляції.