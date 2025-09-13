Що відомо про цю свердловину?
Глибина цієї свердловини – 6 750 метрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Зверніть увагу! Запланована глибина цієї свердловини – 7 050 метрів.
Прорубали цю свердловину ще у 2016 році. Завдяки цьому, Україна змогла вийти на стабільні промислові обсяги видобутку природного газу. Орієнтовний об'єм видобутку у цьому місці перевищує 100 тисяч кубічних метрів на добу.
Глибоке буріння – це перспективні, але складні високотехнологічні проєкти. Інвестиції в кожну глибоку свердловину в 3 – 4 рази більше звичайного, при цьому ризики також вище. Але у глибокого буріння великий потенціал у частині інтенсивного нарощування видобутку газу в Україні.
Цікаво! Саме ця свердловина вважається найглибшою в Європі.
Що добувають в Україні?
В Україні добувають золото. Вважається, що потенційно в українських надрах зберігається 3 тисячі тонн цього дорогоцінного металу.
На українській території є багато рудних копалин. Зокрема, зараз Україна займає перше місце в Європі за запасами деяких видів руд, у тому числі: залізних, титанових та уранових.
Україна має орієнтовно 20 тисяч родовищ. Там добувається приблизно 117 видів корисних копалин. Загальні запаси оцінюються у 14,8 трильйона доларів.