Що відомо про цю свердловину?

Глибина цієї свердловини – 6 750 метрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Зверніть увагу! Запланована глибина цієї свердловини – 7 050 метрів.

Прорубали цю свердловину ще у 2016 році. Завдяки цьому, Україна змогла вийти на стабільні промислові обсяги видобутку природного газу. Орієнтовний об'єм видобутку у цьому місці перевищує 100 тисяч кубічних метрів на добу.

Максим Тимченко Генеральний директор ДТЕК Глибоке буріння – це перспективні, але складні високотехнологічні проєкти. Інвестиції в кожну глибоку свердловину в 3 – 4 рази більше звичайного, при цьому ризики також вище. Але у глибокого буріння великий потенціал у частині інтенсивного нарощування видобутку газу в Україні.

Цікаво! Саме ця свердловина вважається найглибшою в Європі.

Що добувають в Україні?