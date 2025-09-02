Чому знижується прибуток російських нафтових компаній?
Як повідомляють російські ЗМІ, однією з основних причин зниження прибутків нафтових компаній є дія нових санкцій.
Також вагомий вплив на ситуацію мають такі фактори:
- зниження цін на нафту;
- зміцнений рубль.
Країни ОПЕК активно нарощували видобуток, що вдарило по світовим цінам а також "спостерігалося розширення дисконту на російську нафту у зв'язку з ускладненням санкційних обмежень ЄС і США.
Як знизився прибуток основних нафтових компаній:
- "Роснєфть" – прибуток за першу половину 2025 року знизився з 773 до 245 мільярдів рублів;
Важливо! Саме "Роснєфть" видобуває половину російської нафти.
- "Лукойл" – прибуток склав 287 мільярдів рублів, раніше – 590 мільярдів рублів;
- "Газпром нафта" – прибуток сягнув 150 мільярдів рублів (скоротився на 54%);
- "Татнафта" – прибуток склав 54,2 мільярда рублів – скоротився майже у 3 рази;
- "Руснафта" – 11,8 мільярда рублів – зниження у 3,2 раза;
- "Сургутнефтегаз" – підприємство має збитки 452,7 мільярда рублів.
Зверніть увагу! Якщо спиратись на статистику Росстата, виходить, що нафтогазова промисловість Росії "позбулась" 50,4% сальдованого прибутку. Потрібно розуміти, що це надзвичайно багато. Адже зараз саме ця галузь забезпечує майже 20% російського ВВП.
Що потрібно знати про продаж російської нафти?
- Україна змогла вплинути на прибуток російських нафтодобувних компаній. Це стало можливим завдяки ударам по НПЗ Росії. Українські атаки призвели і до інших наслідків. Зокрема, на внутрішньому російському ринку уже відчутний дефіцит пального.
- США вимагають, аби Європа повністю відмовилась від нафти та газу з Росії. Також Білий дім прагне впровадження обмежень для тих країн, які досі підтримують Кремль. Йдеться, зокрема, про покупців російських нафти та газу, таких як Індія.
- Угорщина та Словаччина не хочуть відмовлятись від російської нафти та газу. Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко вважає, що у позиціях цих країн є корупційна складова.