Чому росте ціна на золото 23 грудня?

Спотова вартість золота зросла на 0,9%. Ціна цього металу сягнула – 4 486,55 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Водночас ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли в ціні на 1,1%. Їхня вартість складає – 4 519,20 доларів.

Чому дорожчає золото:

напруженість між США та Венесуелою зростає (нещодавно Трамп оголосив про блокаду підсанкційних нафтових танкерів, що в'їжджають та виїжджають з венесуельської території);

очікування зміни ставки ФРС (у 2026 році вона може знизитись ще двічі);

зростання попиту на безпечні активи;

наближення кінця року, а отже зниження ліквідності (це посилює коливання цін).

Ціна на злитки, класичний притулок у часи геополітичної та економічної нестабільності, з початку року зросла більш ніж на 70% через потужне поєднання геополітичних ризиків, ставок на зниження ставок, скуповування активів центральними банками, дедоларизацію та відновлення припливу коштів у біржові фонди,

– наголошує видання.

Як змінилась ціна на срібло сьогодні?

Ціна срібла за сьогоднішню сесію зросла на 0,8%. Цей метал тепер коштує – 69,56 долара за унцію.

Водночас саме сьогодні було встановлено новий ціновий рекорд – 69,89 долара за унцію. До цього максимум фіксували вчора, він складав – 69,44 долара за унцію, повідомляє Reuters.

За рік срібло зросло в ціні на 141%, цьому сприяли такі фактори:

дефіцит пропозиції;

значний промисловий попит.

Які ціни на інші дорогоцінні метали?

Платина зросла в ціні на 3,1% за сьогоднішню сесію. Вартість цього металу склала – 2 185,05 долара за унцію. Це значення найвище за більш як 17 років.

Вартість паладію, своєю чергою, зросла на 2,7% Ціна цього металу тепер – 1 806,25 долара за унцію. Таке значення є трирічним максимумом.

Важливо! На думку аналітиків дорогоцінні метали продовжать дорожчати у 2026 році. Імовірно, золото сягне 5 000 доларів за унцію, а срібло – 75 доларів за унцію.