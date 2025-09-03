Какая страна добывает больше всего золота?

В 2024 году именно Китай добыл больше всего золота среди всех стран мира, примерно – 380,2 тонны. Этот показатель составил ориентировочно 10% от общемирового объема, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Gold Council.

Обратите внимание! Китай также является крупнейшим потребителем золота. Речь идет не только об изготовлении ювелирных изделий. Пекин также накапливает значительное количество золотых запасов. Таким образом Китай хочет уменьшить зависимость от американской валюты.

Где еще была значительная добыча золота:

Россия

Россия имеет значительные запасы золота. Преимущественно этот драгоценный металл добывается в Сибири и на Дальнем Востоке. Всего за 2024 год объем добычи составил – 330 тонн.

Австралия

В Австралии хорошо развита золотодобывающая промышленность. Крупнейшие месторождения находятся в штате Западная Австралия (он занимает почти треть страны). За 2024 год добыча составила – 284 тонны золота.



Где добыли больше всего золота в 2024 году / Инфографика World Gold Council

Что происходит с золотом в мире?