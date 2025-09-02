Які ціни на золото встановив НБУ?

У вівторок, 2 вересня, Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото, пише 24 Канал з посиланням на НБУ:

Банківський метал: 4 485,28 гривні за грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 471,82 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 440,43 гривні за грам.

Яка середня ціна на золоті вироби в ломбардах України?

Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами:

375 проба: 1 792,20 гривні за грам;

500 проба: 2 516,33 гривні за грам;

583 проба: 2 880,40 гривні за грам;

585 проба: 2 886,40 гривні за грам;

750 проба: 3 724,80 гривні за грам;

900 проба: 4 303,16 гривні за грам;

916 проба: 4 417,80 гривні за грам;

999 проба (банківські злитки): 4 800 гривень за грам.

Які світові ціни на золото?

Світові ціни на золото піднялися до максимуму більш ніж за чотири місяці, зупинившись приблизно у 23 доларах від історичного рекорду. Зростанню сприяли очікування зниження ставок Федеральною резервною системою США та ослаблення долара.

Золото та особливо срібло продовжили зростання в п'ятницю завдяки високій інфляції в США, погіршенню споживчих настроїв, очікуванням зниження ставок і побоюванням за незалежність ФРС,

– зазначив керівник відділу стратегії на сировинних ринках Saxo Bank Оле Хансен.

У понеділок, 1 вересня, спотова ціна на золото зросла на 0,9% і досягла 3 477,56 за унцію – це максимум з 22 квітня, коли був зафіксований рекорд 3 500,05. Ф'ючерси на золото в США з постачанням в грудні додали 0,9% та піднялись до 3 547,70 долара.

Ринок чекає п'ятничного звіту по зайнятості в США, сподіваючись, що він дасть ФРС підстави відновити зниження ставок з вересня, що надасть підтримку інвестиційному попиту,

– сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Минулого тижня в соцмережах президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі знову висловила підтримку зниженню ставок, пославшись на ризики для ринку праці.

Важливо! Золото, яке не приносить дохідності, традиційно виграє в умовах низьких процентних ставок.

Платина подорожчала на 3,2% до 1 408,54 за унцію, а паладій зріс на 1,9% до 1 129,70 доларів.

Що треба знати про ціни на дорогоцінні метали?

Ціни на срібло вперше з 2011 року перевищили рівень в 40 доларів за унцію. Цей дорогоцінний метал подорожчав на 2,6% до 40,69 долара, що стало найвищим показником з вересня 2011 року.

Аналітики Citigroup різко підвищили свої очікування щодо цін на золото, прогнозуючи металу зростання до історичних максимумів у найближчі місяці. За їхніми оцінками, вже протягом наступного кварталу ціна золота може досягти 3 600 доларів за унцію, при цьому торговий діапазон може становити 3 300-3 600 доларів.

Ціна на ювелірні вироби формуються не тільки від ринкової вартості самого металу, але й від його складу. Так, жовте золото (з домішками срібла та міді) зазвичай дорожче за червоне (з високим вмістом міді) через більшу частку дорогого срібла в сплаві.