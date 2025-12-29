Що відбувається із вартістю золота 29 грудня 2025?

Спотова вартість золота сьогодні впала на 1,7%. Тепер цей метал коштує – 4 455,34 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, рекорд ціни цього металу було встановлено у п'ятницю. Тоді одна унція золота коштувала – 4 549,71 долара, повідомляє Reuters.

Цікаво! З початку року золото зросло в ціні на 72%.

Чому зростала ціна золота:

зростають очікування, щодо зниження ставки ФРС у 2026 році (зараз передбачається, що такі зміни відбуватимуться двічі);

високий попит на злитки з боку Центробанків;

значна геополітична напруженість (у тому числі російсько-українська війна).

Як змінилась ціна срібла сьогодні?

Спотова вартість срібла впала на 4,6%. Зараз цей метал коштує – 75,47 долара за унцію. Нагадаємо, протягом сьогоднішньої сесії було встановлено історичний максимум – 83,62 долара за унцію.

З початку року срібло зросло в ціні на 181%, цьому сприяли такі фактори:

зростає промисловий та інвестиційний попит;

водночас поставки цього металу обмежені.

Поєднання фіксації прибутку та, здавалося б, продуктивних переговорів між Трампом і Зеленським щодо потенційної мирної угоди відкинуло золото та срібло на другий план,

– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Зараз очікується, що вказані метали можуть надалі подорожчати так:

у 2026 році золото може сягнути 5 000 доларів за унцію;

а срібло – 100 доларів за унцію.

Які ціни на інші дорогоцінні метали 29 грудня 2025?