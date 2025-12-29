Що відбувається із вартістю золота 29 грудня 2025?
Спотова вартість золота сьогодні впала на 1,7%. Тепер цей метал коштує – 4 455,34 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Не лише золото: які країни контролюють світові запаси срібла
Нагадаємо, рекорд ціни цього металу було встановлено у п'ятницю. Тоді одна унція золота коштувала – 4 549,71 долара, повідомляє Reuters.
Цікаво! З початку року золото зросло в ціні на 72%.
Чому зростала ціна золота:
- зростають очікування, щодо зниження ставки ФРС у 2026 році (зараз передбачається, що такі зміни відбуватимуться двічі);
- високий попит на злитки з боку Центробанків;
- значна геополітична напруженість (у тому числі російсько-українська війна).
Як змінилась ціна срібла сьогодні?
Спотова вартість срібла впала на 4,6%. Зараз цей метал коштує – 75,47 долара за унцію. Нагадаємо, протягом сьогоднішньої сесії було встановлено історичний максимум – 83,62 долара за унцію.
З початку року срібло зросло в ціні на 181%, цьому сприяли такі фактори:
- зростає промисловий та інвестиційний попит;
- водночас поставки цього металу обмежені.
Поєднання фіксації прибутку та, здавалося б, продуктивних переговорів між Трампом і Зеленським щодо потенційної мирної угоди відкинуло золото та срібло на другий план,
– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
Зараз очікується, що вказані метали можуть надалі подорожчати так:
- у 2026 році золото може сягнути 5 000 доларів за унцію;
- а срібло – 100 доларів за унцію.
Які ціни на інші дорогоцінні метали 29 грудня 2025?
Спотова вартість платини сьогодні впала на 6,2%. Цей метал тепер коштує – 2 298,45 долара за унцію. Водночас протягом сесії було зафіксовано рекордну ціну платини – 2 478,50 доларів за унцію.
Паладій, своєю чергою, сьогодні подешевшав на 11,4%. Тепер він має ціну – 1 705,15 долара за унцію.