Як на ціну золота впливає зустріч Сі та Трампа?

Наразі ринок перебуває в очікуванні від результатів зустрічі Трампа та Сі, повідомляє Reuters.

Прогнози робити важко. Адже раніше Трамп казав, що він планує обговорити з Сі Іран. А вчора американський президент вказав на інше. Трамп сказав, що основне питання, яке буде піднято під час зустрічі з китайським урядом, – торгівля. А війну на Близькому Сході США зможуть зупинити самі, повідомляє Reuters.

Зауважимо, з початку війни в Ірані, тобто з кінця лютого, золото впало в ціні. Воно знизилось на понад 10%.

Які ще фактори зараз впливають на ціну золота?

Долар встановив новий тижневий максимум. Це зробило злитки, що вимірюються в доларах, дорожчими для власників інших валют.

Окрім цього, тенденцій, що вказують на зміну процентних ставок поки немає. Зокрема, рівень інфляції в США зростає.

Зверніть увагу! Золото вважається інструментом, що дозволяє захиститись від інфляції. Водночас високі ставки можуть обтяжити цей актив.

Очікується, що вчорашні вищі дані щодо інфляції довше утримають ФРС від змін, але все ще з ухилом на послаблення. Це, ймовірно, збереже бічний тренд (золота) у короткостроковій перспективі. Загалом економічні дані США впливатимуть на золото, і якщо ми побачимо деяке уповільнення зростання, це має підтримати жовтий метал,

– вказує аналітик UBS Джованні Стауново.

Як змінилась ціна золота 13 травня?

Сьогодні спотова ціна на золото знизилася на 0,2%. Вона впала до 4 703,49 долара за унцію.

Ф'ючерси на золото в США з постачанням в червні, своєю чергою, зросли. Вони збільшились на 0,5% і досягли – 4 711,80 долара за унцію.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали?