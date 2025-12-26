Яка вартість грама золота в брухті 26 грудня 2025 року?

На ціну золотого лому впливають світові тенденції, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Ще одна країна Європи переходить на євро: важливі зміни з 1 січня 2026 року

Вартість за грам золота в брухті залежить від проби. Закупівельні ціни, як повідомляє НБУ, сьогодні такі:

якщо виріб має 333 пробу, ціна складає – 1 971,60 гривні за грам;

у випадку, коли на виробі вказано 375 пробу – 2 220,27 гривні за грам;

500 пробу – 2 960,36 гривні за грам;

583 пробу – 3 451,77 гривні за грам;

585 пробу – 3 463,62 гривні за грам;

750 пробу – 4 440,53 гривні за грам;

900 пробу – 5 328,64 гривні за грам;

999 пробу – 5 914,79 гривні за грам.

Скільки можна отримати, якщо здати банківське золото?

Змінились закупівельні ціни і на банківське золото. Сьогодні, цей метал, залежно від категорії можна здати за:

якщо йдеться про золото найвищої якості – 5 980,52 гривні за грам;

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 962,58 гривні за грам;

метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 920,71 гривні за грам, повідомляє Нацбанк.

Що ще важливо знати про золото сьогодні?