Як змінилась ціна на золото сьогодні?

Вартість золота сьогодні зросла на 0,8%. Тепер цей метал коштує – 4 516,50 доларів за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Звернуть увагу! За теперішню сесію золото встановило рекорд – 4 530,60 доларів за унцію.

Чому дорожчає золото зараз:

  • значна геополітична нестабільність;
  • очікування зниження ставки ФРС щонайменше два рази, яке може відбутися наступного року;
  • попит на безпечні активи;
  • приплив коштів у ETF.

Потрібно зауважити, що відчутні зміни і у "фізичному попиті":

  • знижки на золото в Індії встановлені найвищі за більш як 6 місяців;
  • знижки в Китаї, своєю чергою, впали після встановлення п'ятирічних максимумів на минулому тижні, повідомляє Reuters.

Що відбувається з ціною на срібло?

Спотова вартість срібла зросла на 4%. Ціна цього металу зараз – 74,82 долара за унцію.

Важливо! Срібло встановило історичний максимум – 75,14 долара за унцію. За рік цей метал подорожчав на 158%.

Зараз срібло зростає через:

  • високий промисловий попит;
  • а також – дефіцит поставок.

Перспектива зниження процентних ставок у США все ще підтримує попит на золото та срібло, підіймаючи ціни на обидва метали до нових рекордних максимумів,
– наголосив аналітик UBS Джованні Стауново.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали 26 грудня 2025?

  • Спотова вартість платини зросла на 7,3%. Тепер ціна цього металу – 2 382,35 долара за унцію. Зауважимо, що ціновий максимум було встановлено на попередній сесії – 2 448,25 долара за унцію.

  • Паладій також подорожчав. Він зріс в ціні на 8,3%. Зараз його вартість – 1 823,76 долара за унцію. Цікаво, що на попередній сесії цей метал встановив трирічний максимум.