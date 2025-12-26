Як змінилась ціна на золото сьогодні?
Вартість золота сьогодні зросла на 0,8%. Тепер цей метал коштує – 4 516,50 доларів за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Звернуть увагу! За теперішню сесію золото встановило рекорд – 4 530,60 доларів за унцію.
Чому дорожчає золото зараз:
- значна геополітична нестабільність;
- очікування зниження ставки ФРС щонайменше два рази, яке може відбутися наступного року;
- попит на безпечні активи;
- приплив коштів у ETF.
Потрібно зауважити, що відчутні зміни і у "фізичному попиті":
- знижки на золото в Індії встановлені найвищі за більш як 6 місяців;
- знижки в Китаї, своєю чергою, впали після встановлення п'ятирічних максимумів на минулому тижні, повідомляє Reuters.
Що відбувається з ціною на срібло?
Спотова вартість срібла зросла на 4%. Ціна цього металу зараз – 74,82 долара за унцію.
Важливо! Срібло встановило історичний максимум – 75,14 долара за унцію. За рік цей метал подорожчав на 158%.
Зараз срібло зростає через:
- високий промисловий попит;
- а також – дефіцит поставок.
Перспектива зниження процентних ставок у США все ще підтримує попит на золото та срібло, підіймаючи ціни на обидва метали до нових рекордних максимумів,
– наголосив аналітик UBS Джованні Стауново.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали 26 грудня 2025?
Спотова вартість платини зросла на 7,3%. Тепер ціна цього металу – 2 382,35 долара за унцію. Зауважимо, що ціновий максимум було встановлено на попередній сесії – 2 448,25 долара за унцію.
Паладій також подорожчав. Він зріс в ціні на 8,3%. Зараз його вартість – 1 823,76 долара за унцію. Цікаво, що на попередній сесії цей метал встановив трирічний максимум.