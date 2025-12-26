Як змінилась ціна на золото сьогодні?

Вартість золота сьогодні зросла на 0,8%. Тепер цей метал коштує – 4 516,50 доларів за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Звернуть увагу! За теперішню сесію золото встановило рекорд – 4 530,60 доларів за унцію.

Чому дорожчає золото зараз:

значна геополітична нестабільність;

очікування зниження ставки ФРС щонайменше два рази, яке може відбутися наступного року;

попит на безпечні активи;

приплив коштів у ETF.

Потрібно зауважити, що відчутні зміни і у "фізичному попиті":

знижки на золото в Індії встановлені найвищі за більш як 6 місяців;

знижки в Китаї, своєю чергою, впали після встановлення п'ятирічних максимумів на минулому тижні, повідомляє Reuters.

Що відбувається з ціною на срібло?

Спотова вартість срібла зросла на 4%. Ціна цього металу зараз – 74,82 долара за унцію.

Важливо! Срібло встановило історичний максимум – 75,14 долара за унцію. За рік цей метал подорожчав на 158%.

Зараз срібло зростає через:

високий промисловий попит;

а також – дефіцит поставок.

Перспектива зниження процентних ставок у США все ще підтримує попит на золото та срібло, підіймаючи ціни на обидва метали до нових рекордних максимумів,

– наголосив аналітик UBS Джованні Стауново.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали 26 грудня 2025?