Які країни мають найбільші резерви срібла?

До трійки світових лідерів за запасами срібла входять Перу, Росія та Китай, а лідерство у цьому рейтингу утримує саме південноамериканська країна, передає 24 Канал з посиланням дані Геологічної служби США.

Запаси Перу

Оцінка запасів срібла в країні займає 140 тисяч метричних тонн. Наприклад у 2024 році Перу видобули понад 3 тисячі метричних тонн. Хоч це дещо менше, ніж у 2023 році, але це все ще одні із найвищих показників у світі.

Шахта Антаміна є переважно мідним рудником, але на ній ще й видобувають срібло. Вона є спільним підприємством BHP, Glencore, Teck Resources та Mitsubishi.

З 2028 року по 2036 роки інвестиції у розмірі 2 мільярдів доларів мають на меті продовжити термін експлуатації шахти.

Запаси Росії

Запаси срібла в Росії сягають до 92 тисяч метричних тонн. Торік в країні видобули 1 200 метричних тонн срібла, що менше, аніж у 2023 році.

Попри санкції, Росія продовжує зберігати свої позиції у видобутку дорогоцінного металу. А російське срібло часто видобувають як побічний продукти інших гірничодобувних робіт, зокрема з мідних та поліметалевих родовищ.

Саме шахта "Дукат", що розташована в Магаданській області, у 2023 році очолила загальнонаціональний видобуток на рівні 7,7 мільйона унцій, а шахта "Лунне-Арилах" – 4,8 мільйона унцій.

Очікується, що новий кар'єр на Далекому Сході "Прогноз" після повного введення в експлуатацію зможе давати від 5 до 7 мільйонів унцій срібла щорічно.

Запаси Китаю

Китай має наразі 70 тисяч метричних тонн запасів срібла. Раніше країна займала 2 місце у рейтингу, втім Росії вдалося витіснити її.

У 2024 році Китай виробив понад 3 тисячі метричних тонн срібла. Більшість металу видобувається як побічний продукт. Водночас гірничодобувний район у провінції Хенань є найбільшим підприємством з видобутку срібла, яке управляється Silvercorp Metals.

У 2025 році шахта з цього району дала приблизно 6,43 мільйона унцій срібла, а термін її експлуатації розрахований на період до 2037 року.

Яка вартість срібла зараз?

Вартість срібла вперше подолало позначок в понад 77 доларів за унцію, станом на 26 грудня. Як пишуть в Reuters, спотова ціна дорогоцінного металу тоді зросла на 7,5%, а з початку року – на 167%.

Такий ріст зумовлений дефіцитом поставок та сильним припливом інвестицій, а також те, що США визнали срібло критично важливим мінералом.

Як спрогнозував Пітер Грант, віцепрезидент та старший стратег з металів у Zaner Metals, до кінця 2025 року ціна на срібло може досягнути навіть 80 доларів за унцію.

Зверніть увагу! За тиждень ціни на всі дорогоцінні метали зросли, а платина зафіксувала найсильніше тижневе зростання за всю історію.

