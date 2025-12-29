Что происходит со стоимостью золота 29 декабря 2025 года?
Спотовая стоимость золота сегодня упала на 1,7%. Теперь этот металл стоит – 4 455,34 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Напомним, рекорд цены этого металла был установлен в пятницу. Тогда одна унция золота стоила – 4 549,71 доллара, сообщает Reuters.
Интересно! С начала года золото выросло в цене на 72%.
Почему росла цена золота:
- растут ожидания, по снижению ставки ФРС в 2026 году (сейчас предполагается, что такие изменения будут происходить дважды);
- высокий спрос на слитки со стороны Центробанков;
- значительная геополитическая напряженность (в том числе российско-украинская война).
Как изменилась цена серебра сегодня?
Спотовая стоимость серебра упала на 4,6%. Сейчас этот металл стоит – 75,47 доллара за унцию. Напомним, течение сегодняшней сессии был установлен исторический максимум – 83,62 доллара за унцию.
С начала года серебро выросло в цене на 181%, этому способствовали следующие факторы:
- растет промышленный и инвестиционный спрос;
- в то же время поставки этого металла ограничены.
Сочетание фиксации прибыли и, казалось бы, продуктивных переговоров между Трампом и Зеленским по потенциальной мирной сделки отбросило золото и серебро на второй план,
– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.
Сейчас ожидается, что указанные металлы могут в дальнейшем подорожать так:
- в 2026 году золото может достичь 5 000 долларов за унцию;
- а серебро – 100 долларов за унцию.
Какие цены на другие драгоценные металлы 29 декабря 2025?
Спотовая стоимость платины сегодня упала на 6,2%. Этот металл теперь стоит – 2 298,45 доллара за унцию. В то же время в течение сессии было зафиксировано рекордную цену платины – 2 478,50 долларов за унцию.
Палладий, свою очередь, сегодня подешевел на 11,4%. Теперь он имеет цену – 1 705,15 доллара за унцию.