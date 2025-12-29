Что происходит со стоимостью золота 29 декабря 2025 года?

Спотовая стоимость золота сегодня упала на 1,7%. Теперь этот металл стоит – 4 455,34 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Напомним, рекорд цены этого металла был установлен в пятницу. Тогда одна унция золота стоила – 4 549,71 доллара, сообщает Reuters.

Интересно! С начала года золото выросло в цене на 72%.

Почему росла цена золота:

растут ожидания, по снижению ставки ФРС в 2026 году (сейчас предполагается, что такие изменения будут происходить дважды);

высокий спрос на слитки со стороны Центробанков;

значительная геополитическая напряженность (в том числе российско-украинская война).

Как изменилась цена серебра сегодня?

Спотовая стоимость серебра упала на 4,6%. Сейчас этот металл стоит – 75,47 доллара за унцию. Напомним, течение сегодняшней сессии был установлен исторический максимум – 83,62 доллара за унцию.

С начала года серебро выросло в цене на 181%, этому способствовали следующие факторы:

растет промышленный и инвестиционный спрос;

в то же время поставки этого металла ограничены.

Сочетание фиксации прибыли и, казалось бы, продуктивных переговоров между Трампом и Зеленским по потенциальной мирной сделки отбросило золото и серебро на второй план,

– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Сейчас ожидается, что указанные металлы могут в дальнейшем подорожать так:

в 2026 году золото может достичь 5 000 долларов за унцию;

а серебро – 100 долларов за унцию.

Какие цены на другие драгоценные металлы 29 декабря 2025?