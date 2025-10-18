Які ціни на срібні прикраси в ювелірних мережах?

Наприклад, зараз срібні каблучки з фіанітами вагою близько 2,5 – 2,7 грама зазвичай коштують у межах 1 950 – 2 640 гривень зі знижками, тоді як повна вартість без знижки може сягати 5 000 – 7 700 гривень, проаналізував 24 Канал.

Сережки вагою від 1,8 до 4 грамів оцінюються в 2 700 – 4 900 гривень зі знижками, хоча початкова ціна може бути значно вищою – від 4 600 до майже 14 400 гривень, залежно від матеріалів, таких як онікс або кераміка.

Срібні ланцюжки, які мають значно більшу вагу – від 9 до 35 грамів, – варіюються в ціні від майже 2 000 до 14 000 гривень за зниженою вартістю, тоді як без знижок ціна може сягати 30 000 – 38 000 гривень (якщо вага 30 – 35 грамів).

Зверніть увагу! На сьогодні срібло зростає в ціні через великий попит, пише Bloomberg. Станом на зараз, основними покупцями срібла залишаються Китай та Індія, а причина цього полягає у тому, що ці держави мають велику промислову базу.

Чому зростає ціна на срібло?