Як подорожчало срібло?
У четвер вартість цього дорогоцінного металу зросла на 4,8%, вона сягнула – 51,24 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також Новий удар для Кремля: ще одна країна може відмовитись від російської нафти
Сьогодні срібло зросло в ціні на 0,78%. Воно дещо "опустилось" після рекордного збільшення і тепер коштує – 49,27 долара за унцію.
Як зазначає Reuters, за рік срібло подорожчало на майже 76%. Імовірно, його ціна буде рости і далі.
Враховуючи зростання орендних ставок, яскраво виражену криву зворотного руху та брак ліквідності на лондонському позабіржовому ринку, слід очікувати більшої волатильності срібла,
– наголосив трейдер дорогоцінних металів з InProved Уго Паскаль.
Що потрібно знати про вартість інших металів зараз?
Платина зросла в ціні на 0,6% сьогодні. Її вартість, на момент написання статті, – 1 628,94 долара.
Збільшилась і вартість паладію на 1,9%. Сьогодні цей метал коштує 1 438,47 долара.
Золото також демонструє зростання. Водночас його ціна дещо менша ніж рекордне значення за сесію, яке було у середу – 4 059,05 долара за унцію. Станом на сьогодні, вартість золота – 3 992,97 долара за унцію.