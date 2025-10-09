Як подорожчало срібло?

Вартість срібла сьогодні зросла на 1,6%. Зараз цей метал коштує 49,65 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Ціна на срібло з початку року зросла на майже 70%.

Цікавим аспектом ринку срібла є те, що чисті довгі позиції лише незначно зросли, тому це не зростання, засноване на спекулятивному інтересі. З цим рухом ціни на срібло пов'язані досить солідні фундаментальні фактори,

– наголосив незалежний аналітик Росс Норман.

Чому дорожчає срібло:

на вартість срібла відчутно впливає здорожчання золота;

також зростає попит інвесторів на цей метал;

не можна і не відзначити вплив дефіциту пропозиції на ціну цього металу.

Які ціни на срібло у Нацбанку?

НБУ змінив закупівельні ціни на срібло. 9 жовтня вони такі:

срібло найвищої проби (себто, банківський метал) сьогодні має ціну – 64,56 гривні за грам;

цей метал, який не відповідає вимогам, відносно якості банківських металів – 61,33 гривні за грам.

Що потрібно знати про дорогоцінні метали зараз?