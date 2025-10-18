Какие цены на серебряные украшения в ювелирных сетях?

Например, сейчас серебряные кольца с фианитами весом около 2,5 – 2,7 грамма обычно стоят в пределах 1 950 – 2 640 гривен со скидками, тогда как полная стоимость без скидки может достигать 5 000 – 7 700 гривен, проанализировал 24 Канал.

Читайте также Целое состояние из лома: за сколько можно сдать золото сегодня

Серьги весом от 1,8 до 4 граммов оцениваются в 2 700 – 4 900 гривен со скидками, хотя начальная цена может быть значительно выше – от 4 600 до почти 14 400 гривен, в зависимости от материалов, таких как оникс или керамика.

Серебряные цепочки, которые имеют значительно больший вес – от 9 до 35 граммов, – варьируются в цене от почти 2 000 до 14 000 гривен по сниженной стоимости, тогда как без скидок цена может достигать 30 000 – 38 000 гривен (если вес 30 – 35 граммов).

Обратите внимание! На сегодня серебро растет в цене из-за большого спроса, пишет Bloomberg. По состоянию на сейчас, основными покупателями серебра остаются Китай и Индия, а причина этого заключается в том, что эти государства имеют большую промышленную базу.

Почему растет цена на серебро?