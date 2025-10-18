Какие цены на серебряные украшения в ювелирных сетях?
Например, сейчас серебряные кольца с фианитами весом около 2,5 – 2,7 грамма обычно стоят в пределах 1 950 – 2 640 гривен со скидками, тогда как полная стоимость без скидки может достигать 5 000 – 7 700 гривен, проанализировал 24 Канал.
Серьги весом от 1,8 до 4 граммов оцениваются в 2 700 – 4 900 гривен со скидками, хотя начальная цена может быть значительно выше – от 4 600 до почти 14 400 гривен, в зависимости от материалов, таких как оникс или керамика.
Серебряные цепочки, которые имеют значительно больший вес – от 9 до 35 граммов, – варьируются в цене от почти 2 000 до 14 000 гривен по сниженной стоимости, тогда как без скидок цена может достигать 30 000 – 38 000 гривен (если вес 30 – 35 граммов).
Обратите внимание! На сегодня серебро растет в цене из-за большого спроса, пишет Bloomberg. По состоянию на сейчас, основными покупателями серебра остаются Китай и Индия, а причина этого заключается в том, что эти государства имеют большую промышленную базу.
Почему растет цена на серебро?
В середине октября спотовая цена на серебро выросла на 1,5% – до 51,03 доллара за унцию. Это было связано с поиском инвесторами безопасных активов, ожиданием снижения ставок ФРС и напряженностью между США и Китаем.
Неделю назад стоимость драгоценного металла выросла на 4,8% – до 51,24 доллара за унцию. Всего за год серебро подорожало почти на 76%.
К причинам, почему дорожает серебро, входят: на стоимость серебра ощутимо влияет подорожание золота, растет спрос инвесторов на этот металл, нельзя и не отметить влияние дефицита предложения на цену этого металла.