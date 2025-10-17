Які ціни на золотий лом встановив НБУ?

Вартість золота залежить від проби, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Подорожчав на майже 500 доларів з початку місяця: цей метал продовжує зростати в ціні

Сьогодні закупівельні ціни такі:

333 проба: 1 853,46 гривні за грам

375 проба: 2 087,24 гривні за грам;

500 проба: 2 782,98 гривні за грам;

583 проба: 3 244,95 гривні за грам;

585 проба: 3 256,09 гривні за грам;

750 проба: 4 174,47 гривні за грам;

900 проба: 5 009,36 гривні за грам;

999 проба: 5 560,39 гривні за грам.

Що відбувається із закупівельними цінами на банківські метали?

Як зазначає НБУ, закупівельні ціни на банківські метали наступні:

Банківське золото найвищої якості сьогодні коштує – 5 622,18 гривні за грам.

Метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 5 605,31 гривні за грам;

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 565,96 гривні за грам.

Як подорожчало золото у жовтні?