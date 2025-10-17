Які ціни на золотий лом встановив НБУ?

Вартість золота залежить від проби, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Сьогодні закупівельні ціни такі:

  • 333 проба: 1 853,46 гривні за грам
  • 375 проба: 2 087,24 гривні за грам;
  • 500 проба: 2 782,98 гривні за грам;
  • 583 проба: 3 244,95 гривні за грам;
  • 585 проба: 3 256,09 гривні за грам;
  • 750 проба: 4 174,47 гривні за грам;
  • 900 проба: 5 009,36 гривні за грам;
  • 999 проба: 5 560,39 гривні за грам.

Що відбувається із закупівельними цінами на банківські метали?

Як зазначає НБУ, закупівельні ціни на банківські метали наступні:

  • Банківське золото найвищої якості сьогодні коштує – 5 622,18 гривні за грам.
  • Метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 5 605,31 гривні за грам;
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 565,96 гривні за грам.

Як подорожчало золото у жовтні?

  • У жовтні золото подорожчало на понад 60%. Цьому збільшенню, зокрема, сприяла політична нестабільність.

  • Сьогодні золото встановило новий рекорд. Максимум за сесію склав – 4 378,69 долара за унцію, повідомляє Reuters.

  • Для порівняння, 1 жовтня золото коштувало відчутне менше. Одна унція мала ціну – 3 891,96 долара.