Чому зростає ціна на срібло?

Спотова ціна на срібло зросла на 1,5%. Вона сягнула 51,03 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Максимальна ціна срібла за сесію склала – 51,70 долара за унцію.

Чому дорожчають дорогоцінні метали:

інвестори шукають більш безпечні активи;

очікування зниження ставок ФРС у жовтні (вони можуть опуститись на 25 базисних пунктів);

посилення напруженості між США та Китаєм.

У неділю Goldman Sachs заявив, що очікується зростання цін на срібло в середньостроковій перспективі через приплив приватних інвестицій, але попередив про підвищену короткострокову волатильність та ризики зниження порівняно із золотом,

– наголошує видання.

Важливо! Станом на зараз, відомо, що срібло подорожчало за 2025 рік на більш як 70%.

Що потрібно знати про ціни на дорогоцінні метали?

Золото сьогодні встановило новий рекорд. Максимум за сесію склав – 4 079,70 долара за унцію. Імовірно, цей метал дорожчатиме і надалі. За рік він зріс в ціні на більш як 50%.

Також подорожчали і інші метали. Наприклад, платина сьогодні зросла в ціні на 3,4%. Тепер вона коштує – 1 641,21 долара за унцію. Паладій, своєю чергою, здорожчав на 2,6%. Тепер його ціна – 1 441,97 долара за унцію.

Зауважте! НБУ відкоригував закупівельні ціни під впливом світових трендів. Сьогодні срібло найвищої проби має ціну – 66,36 гривні за грам.