Які монети коштують тисячі гривень попри дефекти?

Дивіться також Цими банкнотами не можна розраховуватися у квітні

Так, серед українських монет чи не найбільше цінуються копійки з нетиповими ефектами. Часто вони виникали під час експериментів на виробництві або неправильного налаштування для обладнання. І хоча деякі з монет можуть коштувати за своїм номіналом, інші – мають унікальність або особливість, завдяки яким їхня вартість сягає кількох тисяч гривень.

На ресурсі Violity пропонували купити монету в 50 копійок 1992 року за 2 тисячі гривень. Особливість монети в тому, що одна зі сторін на 90 градусів відрізняється від іншої. Тобто зображення частково перевернуте. Як зазначає видання, такий брак трапляється дуже рідко, але його можна виявити на монетах Луганського верстатобудівного заводу. Саме там раніше виробляли українські копійки.

Цінні штампи 50 копійок 1992 року:

1АГс (трапеція + 8 насічок) – коштують до 2 000 гривень;

2.1БАм (4 ягоди + товстий герб) – ціна коливається від 9 000 до 11 000 гривень;

3ВАг (гладкий гурт) – від 4 000 до 11 000 гривень;

3(1)ВАг – ціни від 3 800 до 5 000 гривень;

4ААм (англійський чекан) – від 2 500 до 6 000 гривень.

Ще одна монета, яку знайшли на ресурсі Violity – 25 копійок 1992 року. Вона теж має дефект – нерівномірний кант (або буртик – підвищений обідок по периметру копійки). Через те що форма й вигляд не відповідають нормам, монету не випустили в обіг. Водночас власник просить за такий вид монети 2,5 тисячі гривень.

Зокрема є також рідкісний штамп копійки – 5.1 ДАг з гладким кутом. Її карбували під час налаштувань обладнання, тож монета має порушення виробництва.

Які українські монети є найдорожчими?

Переглядути актуальні ціни та визначити, яка монета є цінною можна на ресурсі "монети-якідки". Зокрема на сайті пропонують таблицю, де зазначають номінал монети та її вартість.

Вартість українських монет залежно від номіналу

Якщо у таблиці "Н" замість ціни, це означає що вартість копійки відповідає її номіналу.

Найдорожчими є монети, карбовані 1992 року. Наприклад, найдорожчий різновид 2 копійок коштує 30 тисяч гривень. Відповідну ціну має 1 гривня 1992 року.

